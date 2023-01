Festival de Verão: Léo Santana representa  o pagodão e faz público meter dança na pista

'É mais uma do GG' é a expressão que Léo Santana costuma usar ao lançar um de seus sucessos. Um slogan que caberia perfeitamente ao falar da apresentação do cantor nesse domingo (29) no Festival de Verão. Se tem uma coisa que o show fez, foi sucesso. Não faltou gente para meter dança e descer tão ao chão ao som dos graves do repertório do artista.

Com hits como 'Destampei', 'O dono da porra toda' e 'Eu não vivo sem ela', Léo mostrou que, para ele, cumprir a missão de não deixar ninguém parado depois da meia noite, quando sete atrações já passaram pelos palcos, pode ser muito fácil. Mariana Oliveira, 24, estava na festa desde às 17h e não resistiu a vontade de se jogar no pagode. "Eu já tinha até cansado, mas quando ele chegou voltei a animar", falou.

Gustavo Cerqueira, 28, também não poupou elogios ao cantor. Segundo ele, o Gigante é seu artista favorito muito pela energia que leva para o 'ao vivo'. "Ouvir em casa ou em festa é massa. Porém, o negócio fica bom mesmo é pegando show ou correndo atrás dele no Carnaval", disse o rapaz, que não costuma perder apresentações do GG.

Em entrevista, Léo falou sobre a responsabilidade não só de animar o público, mas também de representar o pagodão na volta do FV ao Parque de Exposições. "A responsa tá aí, né?! Representar toda uma nação de artistas maravilhosos. Sendo no Festival de Verão, isso triplica. Ainda mais depois de Baiana System, Luísa, Xamã e Jão. Antes de Ludmilla. Enfim, 1h15 pra eu me virar e mostrar meu repertório", falou.

Léo Santana foi o último artista de Salvador a se apresentar em um dos palcos principais do Festival de Verão 2023.