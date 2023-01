Festival de Verão: público desfruta de estrutura oferecida pelo Camarote Frescadassa

Se estar no Festival de Verão 2023 já é bom, no caso de quem foi ao Camarote Frescadassa, da cervejaria Devassa, a experiência foi potencializada. Estreante no evento, o paraibano William Lamec, de 29 anos, resolveu adquirir ingressos para os dois dias e aprovou a estrutura montada, por poder curtir os shows bem de perto.

“Tá sendo incrível. Gostei muito de ter acesso aos dois palcos [Cais e Ponte]”, disse ele, que ansiava pelas entradas de Luísa Sonza, Ludmilla e Glória Groove no palco. “Vim com namorado, com amiga; com todo mundo”, contou, com um sorriso de satisfação no rosto, o jovem.

Já para a baiana Gabriela Queiroz, 25, essa foi a segunda vez no Festival e a primeira edição no Parque. Acompanhada pela mãe e pelo namorado, a professora prezou pelo conforto do Frescadassa. “Tá bem organizadinho [o camarote]. Eu gostei bastante”, falou Gabriela.

Assim como William, suas atrações favoritas eram Ludmilla e Glória Groove. “Tô curtindo muito. O que eu quero mais é ver Ludmilla, mas todos eu amo”, garantiu ela.

Diretora do CORREIO exalta grandiosidade do evento

Também presente no camarote, a diretora do CORREIO, Renata de Magalhães Correia, exaltou a grandiosidade da festa. “O Festival de Verão volta em grande estilo. Desde ontem [28], o público que veio pôde perceber a grandiosidade do evento, o que mostra que a Bahia Eventos está aí, com toda sua competência, entregando um dos mais bonitos festivais”, destacou ela.

Correia celebrou o retorno do Festival ao Parque de Exposições. “É nossa casa. Eu acho que voltar é sempre muito bom, e aqui a gente consegue ter muito mais experiências e entregar ao público um Festival ainda melhor”, avaliou a diretora.

Seguindo a mesma linha, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, colocou o evento entre ‘os mais importantes do verão brasileiro’. “A gente tem muito orgulho desse evento, que é de extrema importância para a cidade. Estou muito feliz de ele poder retornar com toda a força, sobretudo para o Parque de Exposições, onde nasceu”, afirmou Edington.