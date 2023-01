Festival de Verão: público ovaciona Margareth Menezes por cargo de ministra da cultura

Todos conhecem a grande cantora que a baiana Margareth Menezes é. Um fato que ganhou ainda mais importância agora que ela também é ministra da Cultura. Orgulhoso disso, o público que compareceu ao Festival de Verão 2023 a recebeu com um coro longo de "ministra, ministra, ministra".

Antes de agradecer a plateia pela recepção, ela cantou um medley formado pelas canções "A cor dessa cidade sou eu" e "Elegibô". "É um novo desafio para mim, mas faz parte. É algo que eu acho importante. Então estamos aqui para isso, precisamos mostrar que nós também estamos aqui”, agradeceu a cantora e ministra da Cultura.

Na grade do palco, o designer João Carlos, 36 anos, além de reforçar o grito da plateia, também não parou de dançar um minuto se quer. A justificativa dada por ele é o sentimento de amor e admiração que nutre por Margareth. “Ele é uma cantora admirável em todos os sentidos. A energia que emana da voz dela é de arrepiar”, disse o fã.

A cabeleireira, Maria Amália Santos, 41 anos, também concorda. Apesar de não ter conseguido ficar tão pertinho da cantora, ela usou o zoom da câmera do celular no máximo, para registrar cada momento e guardar de recordação. “Aqui vale ver e rever mil vezes, porque o que ela representa para a história das pessoas negras não merece menos do que a eternidade, do que ser transformado em arte”, destacou.

Quem também teve destaque no show de Margareth foram as suas duas convidadas, Majur e Larissa Luz. Isto porque, ao invés de dividir apenas dividir o palco com as artistas, ela deu espaço para que cada uma delas fizesse uma apresentação solo, onde cantaram duas músicas por vez.

Majur, que é uma mulher trans, também usou a oportunidade para agradecer e destacar a importância daquele momento. “Que tenham mais mulheres como eu nesses lugares. Obrigada pelo convite, Margareth”, disse a cantora baiana, que fez sua estreia no festival.

No final, as duas convidadas retornaram ao palco para finalizar o show junto com a anfitriã, Margareth. A música escolhida foi o clássico da cantora e ministra, Faraó.

Convidadas

Além de estrear no Festival de Verão como convidada de Margareth, a soteropolitana Larissa Luz, de 35 anos, substituirá Margareth no comando do bloco Os mascarados no Carnaval 2023. Antes disso, ela foi vocalista do grupo Ara ketu durante cinco anos. Em sua carreira solo, tem o disco "Trovão" entre um dos 25 melhores álbuns brasileiros do primeiro semestre de 2019 pela Associação Paulista de Críticos de Arte.

Ela também já foi indicada ao Grammy Latino de 2016 na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa pelo álbum Território Conquistado. Além de cantora, ela também é compositora e atriz. Em 2018, interpretou Elza Soares na peça de teatro musical "Elza".

A Internet foi a principal plataforma de divulgação da cantora soteropolitana Majur. Mas o sucesso ultrapassou o mundo digital e a levou para os palcos de diversos festivais de música pelo Brasil e até para alguns trios elétricos no Carnaval de Salvador. Entre eles, os de Daniela Mercury, Psirico e Marcia Castro.

Veterana

Não é a primeira vez que Margareth Menezes promove uma mistura de ritmos no palco do Festival de Verão. Outra parceria icônica que merece ser relembrada aconteceu em 2004, quando a cantora escolheu o evento para gravar o segundo álbum ao vivo da sua carreira.

Batizado de “Festival de Verão Salvador”, Marga cantou ao lado de Alcione e da bateria da Mangueira. Além de um disco, o show daquela noite também rendeu seu primeiro DVD ao vivo e vendeu 50 mil cópias.

Depois de matérias nos jornais internacionais The New York Times, Le Monde e Washington Post, Margareth foi apelidada pelo Los Angeles Times de “Aretha Franklin Brasileira”. A cantora baiana também esteve presente em pelo menos duas outras edições do Festival de Verão, em 2006, e em 2008, no Parque de Exposições.

*Com orientação do Chefe de Reportagem Jorge Gauthier