Festival de Verão: retorno ao Parque de Exposições faz público reviver memórias no evento

Mais do que a retomada após dois anos de hiato devido à pandemia, o Festival de Verão 2023 simbolizou o retorno a seu lugar de origem, o Parque de Exposições, depois de oito anos — em 2016, o FV foi transferido para a Arena Fonte Nova. “Eu chego a me arrepiar. É surreal!”, descreveu o técnico de enfermagem Hugo Araújo, de 29 anos, que aprovou a versão repaginada do evento. “Tudo modificado, mas a estrutura tá ‘top’ demais.”

Neste domingo (29), Hugo foi ao Parque especialmente para ver de pertinho seus ídolos Saulo e Alcione, mas ainda se recorda das primeiras edições do Festival. “De todas as edições, a que marcou minha vida foi a que teve um show de Kid Abelha. Foi incrível!”, contou o jovem, que era adolescente à época.

Foto: Saulo Brandão

Também da ‘velha guarda’, o administrador Fábio Carvalho, 41, acompanha o FV desde sua estreia e sempre teve como propriedade acompanhar a recordista de Festivais, Ivete Sangalo. “É minha rainha. Os 15 anos de Festival, que ela fez de debutante, eu estava aqui, presente”, rememorou o momento icônico. “Ontem, eu estava aqui, e foi bom revê-la. Foi o maior show que teve”, cravou ele.

Para o engenheiro Danilo Mutti, 33, o reencontro foi ainda mais especial, já que, há quatro anos, ele mora na Argentina, com a esposa, e vem à Bahia apenas para passar férias. “A gente é da Bahia, foi morar em Buenos Aires e tava sentindo falta dessa energia que tem aqui”, disse Danilo. “Eu curti desde a primeira até a sétima edições. Pra mim, estar no Parque é diferenciado e, no Festival de Verão, já ‘fecha’”, comemorou.