Festival de Verão Salvador anuncia atrações para edição 2023

Após três anos de ausência por causa da pandemia, o Festival de Verão Salvador está de volta. Suspenso desde a edição de 2020, o evento retorna ao Parque de Exposições (onde estreou em 1999 e permaneceu por 17 anos) nos dias 28 e 29 de janeiro, com uma série de novidades que foram anunciadas em evento para convidados nesta quarta-feira (28). A venda de ingressos terá início no dia 5 de outubro, através da plataforma Sympla.

Para esta edição, o FV traz como mote o slogan “Somos Mundo”, que estimula os conceitos de liberdade, inclusão, acolhimento e diversidade. A partir dessa proposta, a Bahia Eventos, empresa de entretenimento da Rede Bahia e realizadora do festival, inovou em diferentes frentes, entre elas a área artística, que terá a direção de Zé Ricardo, um dos curadores mais renomados do Brasil.

O resultado é um novo formato estrutural com 16 shows, divididos em dois palcos principais, encabeçados por um line-up que carrega a marca do curador responsável pela programação musical de grandes eventos do país.

“Teremos um Festival de Verão completamente repaginado, pensado a partir do que ouvimos do público em muitas pesquisas ao longo de todo o planejamento. Investimos em um projeto social super alinhado ao nosso valor do amor pela música e seu poder de cura e transformação na vida das pessoas. Também anunciamos um festival com dois selos de sustentabilidade, o que reforça nossa preocupação em compensar todo o impacto que causamos no meio ambiente. No âmbito musical, contratamos um diretor artístico de destaque nacional. Era exatamente esse protagonismo, entre outros atributos, que o festival precisava recuperar. Juntos, estamos construindo uma edição inesquecível” afirma a head da Bahia Eventos, Gabriela Gaspari.

Encontros inusitados

Uma das principais marcas do #FV23 será o ineditismo das apresentações. A assinatura de Zé Ricardo está sintetizada na articulação do encontros criativos entre artistas de diferentes linhagens, estilos e gerações, da cena baiana e nacional.

“Queremos que o público se sinta representado e tenha orgulho de fazer parte do evento. Tive o cuidado de escolher as atrações e costurar os encontros com o intuito de entregar um festival plural, multigeracional e acessível para pessoas de todas as idades”, diz.

No palco, os cruzamentos musicais são de múltiplas naturezas, como os de Criolo com Ney Matogrosso, Ludmilla com Glória Groove, Saulo com Marina Sena e Jão com Pitty. A batida percussiva de Salvador terá seu espaço demarcado nos encontros entre BaianaSystem e Olodum e de Carlinhos Brown com Duda Beat e a banda Àttooxxá.

A baianidade e a potência feminina estarão representadas no show em que Ivete Sangalo convida Luedji Luna e na reunião das mulheres pretas no espetáculo que terá Margareth Menezes, Majur e Larissa Luz. E a tradição da música local também ganha os holofotes com a reunião de grandes expoentes da música brasileira, como Gilberto Gil com Caetano Veloso, e Bell Marques.

Os amantes do rap nacional serão agraciados com shows de Orochi com Djonga, Felipe Ret com Caio Lucas, e Xamã, cuja companhia no palco ainda será anunciada. A programação do festival contempla ainda o pop de Luísa Sonza e os diferentes estilos de pagode de Leo Santana e de Ferrugem, que convida Xande de Pilares.

O olhar para o social

Além de toda musicalidade e diversidade proposta para o #FV23, o evento abraçará causas sociais e ambientais que reforçam o compromisso dessa nova fase do festival com a comunidade local e o meio ambiente. Idealizado pelo multi-instrumentista, compositor, produtor e performer Marivaldo dos Santos, o projeto Quabales, do Nordeste de Amaralina, contará, ao longo de um ano, com um programa de investimento de recursos por parte do Festival de Verão.

Na pauta de preservação ambiental, o #FV 23 terá – pela primeira vez – os selos de resíduo zero e evento neutro. O primeiro garante a não geração, separação na fonte, reciclagem e compostagem dos materiais descartados, e o segundo é conferido aos eventos que neutralizam as emissões inevitáveis de gases de efeito estufa ao longo da produção com ações ambientais compensatórias.

O Festival de Verão Salvador é realizado pela Bahia Eventos, empresa de entretenimento da Rede Bahia, e tem a correalização da Salvador Produções e da Luan Produções.

SERVIÇO - Festival de Verão Salvador 2023 | 28 e 29 de janeiro de 2023, no Parque de Exposições | Ingressos á venda a partir do dia 5 de outubro (quarta-feira), na plataforma Sympla.