Festival de Verão: Saulo leva energia do Carnaval para a festa e emociona fãs

Quem foi ao Festival de Verão neste domingo (29) atrás de um aperitivo do Carnaval que está por vir encontrou no show de Saulo um 'prato cheio'. O cantor chegou ao palco fazendo o público tirar o pé do chão com os hits 'Tudo certo na Bahia' e 'Minha Pequena Eva'.

Um início para lá de capaz de fazer quem é fã do artista se emocionar. Luana Silva, 19, chegou cedo para ficar na frente e rasgou elogios para Saulo. "Ele é demais, meu artista favorito. Cheguei às 15h justamente para vê-lo. Todo show de Saulo é bom, mas em um Festival de Verão no Parque de exposições tem um gostinho especial", disse ela.

E não foi só gente de Salvador que chegou cedo. Ismar Francisco Dias, 26, é de Aracaju e veio para a capital baiana para ver, especialmente, Saulo e também Luisa Sonsa. "Eu sempre espero o menor deles, estou com a melhor expectativa possível para curtir o festival pela primeira vez. Sei que vai valer a pena, por isso estou aqui desde às 16h na grade em frente ao palco", contou.

Tanto Ismar como Luana vibraram som som de outros clássicos 'Minha História', da Timbalada, 'Tão Sonhada' e também 'Raiz de todo bem'. E, depois de pular os clássicos da maior festa de rua do mundo, quem ao Festival pôde curtir o som da mineira Marina Sena, convidada de Saulo.

A artista fez o público gastar a voz cantando duas das suas músicas de mais sucesso: 'Por Supuesto' e 'Voltei Pra Mim'. Além das próprias músicas, a cantora também fez um dueto da música 'Circulou' com o baiano.

Depois do show, Saulo conversou com o CORREIO e comemorou o retorno do evento.

"Eu tenho um afeto diferente. Quando a gente vem chegando de carro, passando por esses bastidores, tem uma memória de um lugar que a gente já veio muito, não só como artista, mas como público também. Festival de Verão é um festival querido, da casa, um festival baiano. Mesmo com todas modificações necessárias que ele passa, e é gosto isso, é um festival com um público baiano, curtindo a milhão"

Carnaval

O cantor aproveitou para contar as novidades que está preparando para o Carnaval. Uma delas é o convite que fez para Marina Sena, com quem dividiu o palco do Festival de Verão. "Já chamei a Marininha para o Carnaval. Tomara que ela tire um dia de folga para cantar com a gente. Tomara", disse o artista.

Saulo também falou do período em que ficou afastado do público por conta da pandemia. "É o momento de se reapaixonar pelas coisas, se reapaixonar pelas canções. Dei uma volta pelos discos, para cantar as canções com amor de novo. Uma saudade do público, saudade das pessoas, de viver essa energia que a gente viveu hoje. Acho que a gente vai resolver todas essa questões quando chegar o Carnaval", completou.

O baiano confirmou ainda sua presença com trio pipoca na terça e quinta-feira de Carnaval. "A pipoca é extraordinária. É sempre uma surpresa. Na terça é uma pipoca à fantasia, as pessoas vão fantasiadas e eu estou sonhando com esse dia".