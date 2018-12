Festival de Verão: veja como reservar uma vaga no estacionamento da Arena

O público que irá prestigiar o Festival de Verão, na Itaipava Arena Fonte Nova, nos dias 8 e 9 de dezembro, poderá contar com a vantagem de reservar com antecedência uma vaga no estacionamento oficial.

A Estapar, empresa responsável pelo estacionamento, oferece para seus clientes o serviço de pre-booking para as 850 vagas. O valor é de R$30 para o edifício-garagem e bolsão EE e R$35 para o bolsão N. Segundo a organização do evento, a reserva antecipada traz comodidade e segurança ao público, visto que irá deixar o veículo em local seguro e não precisará procurar por uma vaga no dia do show.

Como reservar

A compra pode ser feita pelo site da Estapar (www.estapar.com.br/fontenova). O usuário precisa fazer um cadastro com os dados pessoais, do veículo utilizado e do cartão de crédito. Após realizar a compra, receberá por e-mail a confirmação, juntamente com o código (QR Code), que será utilizado no acesso ao estacionamento. Não há necessidade de validação ou pagamento nos caixas do estabelecimento. A compra pode ser realizada, também, pelo aplicativo Vaga Inteligente, da Estapar, disponível gratuitamente nas lojas de download dos sistemas Android ou iOS.

Segurança

Durante os dois dias de Festival, 500 policiais militares serão escalados para garantir a segurança do público. Segundo o coronel da Polícia Militar (PM) Ricardo Santana, os agentes estarão disponibilizados dentro do evento, no entorno da Arena Fonte Nova e nas estações de metrô da capital baiana. “Vamos reforçar a segurança nas estações do metrô, além de colocar uma unidade móvel da PM no Campo da Pólvora”, explicou.

Também para garantir a segurança dos festivaleiros de plantão, haverá um módulo da Polícia Civil (PC) no interior da Arena e um ônibus do lado de fora, para registro de pequenas causas, com o serviço de confecção de boletins de ocorrência. “Funcionaremos como uma mini delegacia”, resumiu a delegada Fernanda Porfírio, que dirige o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) da PC.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

O Festival contará ainda com quatro postos médicos com ambulâncias avançadas espalhadas pelo espaço. A 1ª Vara da Infância e do Adolescente, por sua vez, escalou 40 agentes para trabalhar ao longo dos dois dias de festa.

Transporte

Para quem quiser usar o metrô como meio de transporte, o funcionamento do modal será estendido até o fim do evento. Segundo a CCR Metrô, só será possível embarcar na estação Campo da Pólvora; o desembarque, entretanto, pode ser feito em qualquer estação do metrô da cidade.

Nos dois dias de FV 2018, a Estação da Lapa terá linhas diretas que atendem aos principais corredores de Salvador com horários prorrogados até 3h. Além disso, cerca de 15 ônibus da frota reguladora estarão disponíveis para atender ao público do megaevento.

Já para quem for de carro, há duas opções: estacionar nas vagas de Zona Azul no entorno do estádio ou usar uma das 2 mil vagas da Arena Fonte Nova. Tem o estacionamento EDG, pela Ladeira da Fonte, e o EE - Praça Sul, em frente à Cheiro de Pizza: a vaga fica R$ 35. No estacionamento N, exclusivo para Lounge Fly, a vaga custa R$ 45. Acessos podem ser comprados na Loja Oficial do FV 18 ou através do site bit.ly/EstacionamentoFV18.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a Avenida Presidente Costa e Silva, em frente à arena, e a Ladeira da Fonte serão interditadas a partir das 14h. Esse, inclusive, é o horário que os portões do espaço serão abertos. As apresentações começam às 15h45.