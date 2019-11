Festival do Verão terá virada de lote no dia 7 de dezembro

Com uma grade recheada de grandes nomes da música nacional e internacional, uma Arena eXPerience voltada para o universo gamer e outras tantas atrações, o Festival de Verão Salvador anuncia mais uma virada de preços. Quem ainda não garantiu a entrada para o maior evento de música do verão brasileiro, pode fazer isso até p doa 7 de dezembro com preços promocionais.

O evento acontece nos dias 1 e 2 de fevereiro na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na edição 2020 o evento terá, pela primeira vez, dois grandes palcos - Arena e Dique - além do espaço Music Vibes dedicado às bandas iniciantes, somando mais de 25 atrações que se apresentarão nos dois dias de festa.

Os setores disponibilizados para venda são: Arena Digalera (pista), Espaço Difrente (front stage com acesso exclusivo à frente dos Palcos Arena e Dique) e Camarote Mirante Premium (serviço open bar de gin, vodka, whisky, energético, refrigerante e água). Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 595, e podem ser adquiridos através do site oficial, www.fv20.com.br, nos pontos de venda nas lojas South, nas lojas Imaginarium (Barra e Shopping Estrada do Coco), na Salvador Ticket (Shopping da Bahia) e na loja Salvador Card (Shopping Cajazeiras).



Sobre a grade de atrações, grandes nomes prometem ferver os dois de festival. No sábado (1º), se apresentam Attoooxxá, Baco Exu do Blues, Harmonia do Samba, Zé Neto e Cristiano, Dennis Dj, Ferrugem, Ivete Sangalo, Iza e Marcelo Falcão. No domingo (2), sobem ao palco Bell Marques, Felipe Araújo, Vitão, Dilsinho, Léo Santana, Melim, Parangolé, Wesley Safadão e a atração internacional Clean Bandit.



SERVIÇO

Evento: Festival de Verão

Data: 1º de ‪2 de Fevereiro de 2020‬‬

Horário: ‪A partir de 14h‬‬

Local: Arena Fonte Nova

Atrações confirmadas: ‪01/02‬ (Sábado) - Attoooxxá, Baco Exu do Blues, Harmonia do Samba, Zé Neto e Cristiano, Dennis Dj, Ferrugem, Ivete Sangalo, Iza e Marcelo Falcão.‬

‪02/02 (Domingo) – Bell Marques, Clean Bandit, Felipe Araújo, Vitão, Dilsinho, Léo Santana, Melim, Parangolé e Wesley Safadão.‬‬



Preços de 1º lote até dia 7 de dezembro:

Valores:

Arena de Galera Meia: R$ 50 / Inteira R$ 100

Espaço DiFrente (com acesso ao Front Stage): R$ 150

Camarote Mirante Premium Masculino Open Bar: R$ 330

Camarote Mirante Premium Feminino Open Bar: R$ 300



Passaporte 2 dias:

Arena de Galera Meia: R$ 170 / Inteira R$ 85

Espaço DiFrente (com acesso ao Front Stage): R$ 270

Camarote Mirante Premium Masculino Open Bar: R$ 595

Camarote Mirante Premium Feminino Open Bar: R$ 540

Open bar: Cerveja, Whisky, Vodka, Gin, Energético, Refrigerante e Água



Vendas: Site fv20.com.br, lojas Imaginarium (Shoppings Barra e Estrada do Coco) lojas South (Shopping da Bahia, Bela Vista, Paralela, Norte Shopping, Center Lapa e Salvador Shopping), Salvador Tickets (Shopping da Bahia), Loja Salvador Card (Shopping Cajazeiras).

Pagamento: Em até 6x sem juros nos cartões

Mais informações: fv20.com.br.

*Para adquirir meia-entrada, será obrigatória a apresentação de documento comprobatório no momento da compra e na entrada do evento.

*Valores acima referentes à compra somente nas lojas físicas credenciadas ao evento.

*Nas compras pela internet, será cobrada uma taxa de conveniência de 10%.

*Preços de ingressos de venda especial sujeitos à alteração sem aviso prévio.

*Grade de atrações sujeita a alteração sem aviso prévio.

*Classificação 14 anos para a Arena DiGalera e Espaço DiFrente e 18 anos para o Camarote Mirante Premium.