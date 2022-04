Festival É Tudo Verdade divulga os documentários vencedores

Principal festival dedicado à produção documental da América Latina, o É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários divulgou na noite deste domingo (10) os vencedores da sua 27ª edição. Os ganhadores dos prêmios de Melhor Longa-Metragem Brasileiro e Internacional terão novas exibições entre os dias 11 e 12 de abril, 21h, respectivamente, na plataforma É Tudo Verdade Play. O curtas nacional e estrangeiro vencedores das mostras competitivas também serão exibidos na plataforma, a partir das 12h de 11/04, respeitando o limite de visionamentos. A entrega dos troféus e certificados para os premiados brasileiros aconteceu no Espaço Itaú Augusta em cerimônia seguida da projeção do documentário O Território, do diretor Alex Pritz.

Dirigido por Anna Petta e Helena Petta, Quando Falta O Ar foi eleito o vencedor da Competição Brasileira de Longas e Médias-Metragens, e recebe como prêmio R$ 20 mil e Troféu É Tudo Verdade. O filme tem ao centro a pandemia, destacando o trabalho de enfrentamento de médicas, enfermeiras, agentes de saúde, trazendo uma face da luta coletiva contra a covid-19.

O vencedor da competição internacional de longas e médias-metragens é O Filme da Sacada (Polônia), de Pawel Lozinski. No documentário, o diretor entrevista, da sacada do seu apartamento, em Varsóvia, pessoas que passam ali em frente. A partir desse dispositivo, traz histórias singulares e tratam dos modos como lidamos com a vida na condição de indivíduos. O longa recebe R$ 12 mil e o Troféu É Tudo Verdade.