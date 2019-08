Festival em Salvador promete reviver o clima do Woodstock

O cenário é o Porto da Barra, local histórico de encontro hippies na capital baiana. É lá que acontece, dessa sexta (16) a domingo (18), o festival Nós, Por Exemplo – Música e Cultura de Rua, que promete reviver o clima do festival Woodstock – que está completando 50 anos - e celebrar a Tropicália, que nasceu na década de 60, em Salvador.

Nos três dias, vários artistas tomam o ponto de ônibus e as proximidades do Porto e realizam shows acústicos com performances em homenagem aos dois acontecimentos históricos.

A iniciativa integra o projeto Música e Cultura na Rua, que começou em 2014, criado pelo bar Hot Dougie's Rendezvous. Nesta sexta, na abertura, às 18h, acontece um bate-papo sobre os motivos da celebração, relembrando a filosofia, inspirações artísticas e grandes artistas envolvidos.

Entre os músicos participantes estão Ivan Sacerdote, Mário Soares, Estevam Dantas, Humberto Monteiro, Saravá, Marcio Pereira e Bruno Nery, Gilmário Bisopo, André Luba e Giroux Wansler, Alexandre Vieira.

Confira a programação

Sexta-feira, 16 de agosto

A noite começa!

18h - Ponto de Ônibus

Abertura - Boas vindas e falas sobre os motivos pela celebração

Artistas e palestrantes TBD

19h - Ponto de Ônibus

Discussão e Instrução do simbolismo da dança e cultura afro-baiana

Rosangela Silvestre - Dançando nas ruas!

20:00 - Ponto de Ônibus

Música na Mesa - Homenagem à Tropicália Música na Tradição da Bahia Antiga

6 músicos / cantores solo com backup dos melhores percussionistas de Salvador

22:00 - Varios lugares no Porto da Barra

Canjas Acústicas

Sábado 17 de agosto

Um tributo ao passado e ao futuro!

15h30 - Ponto de Ônibus

Artistas e palestrantes TBD



17h30 - Show Pôr do Sol - Ponto de Ônibus

Música na Mesa - Homenagem à Tropicália Música na Tradição da Bahia Antiga

6 músicos / cantores solo, incluindo Claudia Garcia, Raimundo Bida e mais com backup

dos melhores percussionistas de Salvador



20h - Ponto de Ônibus

Música instrumental brasileira

Brenoski Libertae - Lançamento do novo álbum de Gaitista Brenoski Libertae com os

Libertinos. Também seria o lançamento da nova cerveja artesã por Cerveja Mascarenhas

(de Lauro de Freitas) chamada “Brenoski Libertae”.



22:00 - Varios lugares no Porto da Barra

Canjas Acústicas



Domingo, 18 de agosto

Um tributo ao passado e ao futuro!

Novos sons - "O que há de novo é novo!"

15h30 - Ponto de Ônibus

Choro Novo, Jazz e Música dos Sopros / Homenagem da Bahia e Novo Orleans, Louisiana com Ivan Sacerdote, Mário Soares, Estevam Dantas, Humberto Monteiro

Música dos Sopros - Saravá, Marcio Pereira e Bruno Nery



17h30 - Show Pôr do Sol - Ponto de Ônibus

Homenagem a Woodstock - Vários cantores e músicos realizando a música de Woodstock, incluindo as canções de Crosby, Stills e Nash; Neil Young; Carlos Santana; Jimi Hendrix; Joe Cocker; Joan Baez; Bob Dylan; Canned Heat e mais!

Apresentações de Daniel Dórea, Doug Adair / Tio Burl, Gigito, Daniel Iannini, Flash, Brenoski Libertae, Rafael Brandão, SqueezeBox, Márcio Pereira, Gilmário Bispo, Humberto Monteiro, e mais.



20h - Ponto de Ônibus

Brazilian Jazz e Improvisação

Encontra das ContraBaixistas!

Celebração dos Contrabaixistas - Gilmário Bisopo, André Luba, Giroux Wansler, Alexandre

Viera, Daniel Iannini e mais!