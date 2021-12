Festival EPA! promove arte e cultura da periferia

A arte negra e da periferia são os destaques na 5ª edição do EPA! Encontro Periférico de Artes, de hoje a domingo. O evento on-line e gratuito é resultado do edital Rumos Itaú Cultural 2019-2020. São três dias de espetáculos, oficinas, rodas de conversa, exposições, performances e audiovisual. A Batalha do Pagode Baiano encerra o evento.

Hoje, às 9h, a primeira atração é a Poesia em Carrinho de Café, com o poeta e artista visual Pareta, no Youtube do festival. às 10h30, o dançarino e coordenador da Batalha de Pagode do EPA!, Ronald Castro, ministra a oficina Danças Negras Periféricas com Ênfase no Pagode Baiano, às 10h30, pela mesma plataforma.

Finalizando o dia, às 19h, acontece o BaileFórum, com apresentação de UZ Cavalcante e Raina Santos. A festa conta com os artistas Ananda Santana, no grafite ao vivo, o cantor Reynam Poeta, o multiartista Paulilo Paredão, Beatriz Almeida, cofundadora e gerente de projetos da plataforma Pagode Por Elas, e Banda Samba Trator.

Amanhã, às 15h, no espetáculo A Bela e a Fera, do Grupo de Valsa em Busca do Amor, casais interpretam e criam coreografias, tendo filmes e músicas clássicas românticas, principalmente, internacionais, como trilha sonora. Emoção, figurinos de gala e muito romantismo são marcas registradas dessa tradição.

A cantora Nara Couto encerra o dia com um pocket show às 19h. Na sequência, o rapper Mr. Armeng comanda o som, com um repertório que mescla canções autorais e versões musicais de artistas como Martinho da Villa e Olodum, com batidas dançantes, rimas carregadas de suingue e levadas em sintonia com Dj e percussão.

No domingo, o festival começa às 10h, com a exibição no Youtube do filme infantil Memória de Brinquedo, com direção de Raina Santos. Às 11h, o público poderá aproveitar a Feijoada da Bri, com retirada Drive Thru.

Às 15h, a Batalha de Pagode Baiano encerra o EPA!, com semifinal e final decididas até o fim do dia. A Batalha também será transmitida pelo canal do EPA no Youtube, direto do Teatro Gregório de Matos, em Salvador.

Rumos Itaú Cultural 2019-2020

5ª edição do EPA! Encontro Periférico de Artes

Dia 17 de dezembro, sexta-feira

Às 00h01: Abertura Oficial

Performance Show: Nildes Sena (BA) e Banda Didá (BA)

Local: https://www.youtube.com/c/EPAEncontroPeriféricodeArtes

Classificação Indicativa: Livre

Às 9h: Carrinho de Poeta

Poesia em Carrinho de Café, com Pareta (BA)

Local: @epa.ba

Classificação Indicativa: livre

De 9h às 10h: Oficina 1 – Ai, Meu Quadril | Anti - Retro – Visão

Com Raina Santos (BA)

Local: Zoom

Inscrições: https://bityli.com/nVqQdS

Classificação Indicativa: livre

De 10h30 às 12h: Oficina 2 – Danças Negras Periféricas com Ênfase no Pagode Baiano

Com Ronald Castro (BA)

Local: Zoom

Inscrições: https://bityli.com/ecQcDv

Classificação Indicativa: 12 anos

Às 15h: Espetáculo Di Quebrada

Com ExperimentadoNUS Cia de Dança

Local: https://www.youtube.com/c/EPAEncontroPeriféricodeArtes

Classificação Indicativa: livre

Às 15h30: Espetáculo De Versos Livres

Com direção de Lucas Lemos (BA)

Local: https://www.youtube.com/c/EPAEncontroPeriféricodeArtes

Classificação Indicativa: livre

Reynam Poeta

Às 19h: BaileFórum

Com apresentação de UZ Cavalcante e Raina Santos

Participação dos artistas Ananda Santana, Reynam Poeta, Paulilo Paredão, Beatriz Almeida e Banda Samba Trator

Local: https://www.youtube.com/c/EPAEncontroPeriféricodeArtes

Classificação Indicativa: livre

Dia 18 de dezembro, sábado

Às 9h: Paredão de Poetas

Poesia em Carro de Paredão, com Maiara Silva (BA), Rilton Júnior (Poeta com P de Preto) e Gisele Soares (BA)

Local: @epa.ba

Classificação Indicativa: livre

De 10h30 às 12h: Oficina 3 – Arte Preta e Periférica: Táticas para o Desenvolvimento de Figurinos

Com UZ Cavalcante e Igor Silva (BA)

Local: Zoom

Inscrições: https://bityli.com/Jp2yPW

Classificação Indicativa: 14 anos

Às 15h: Espetáculo A Bela e a Fera

Com Grupo de Valsa em Busca do Amor (BA)

Local: https://www.youtube.com/c/EPAEncontroPeriféricodeArtes

Classificação Indicativa: livre

Às 15h20: Ilusionista (BA)

Local: https://www.youtube.com/c/EPAEncontroPeriféricodeArtes

Classificação Indicativa: livre

Cia Baile

Às 15h30: Espetáculo BAILE

De Cia Baile (BA)

Local: https://www.youtube.com/c/EPAEncontroPeriféricodeArtes

Classificação Indicativa: livre

Às 19h: Pocket Show de Nara Couto (BA) e Mr. Armeng (BA)

Local: https://www.youtube.com/c/EPAEncontroPeriféricodeArtes

Classificação Indicativa: livre

Dia 19 de dezembro, domingo

Às 10h: Filme Memória de Brinquedo

Com direção de Raina Santos (BA)

Local: https://www.youtube.com/c/EPAEncontroPeriféricodeArtes

Classificação Indicativa: livre

Às 11h: Feijoada da Bri

Local: Retirada Drive Thru

Às 15h: Batalha de Pagode Baiano – Semifinal e Final

Local: https://www.youtube.com/c/EPAEncontroPeriféricodeArtes

https://www.instagram.com/epa.ba/

Classificação Indicativa: livre