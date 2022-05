Festival gratuito reúne artistas de rua de cinco países

O Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia comemora 20 anos com uma edição em formato híbrido, de sexta (20) a domingo (22), na Fábrica Cultural – Mercado IAÔ, na Ribeira. A programação acontece das 17h às 21h, com transmissão online pelo canal do festival no youtube e apresentações presenciais e gratuitas, abertas ao público. No total, 21 atrações se revezam nos três dias.

Artistas da Argentina, Brasil (São Paulo e Mato Grosso do Sul), Colômbia, Chile, Uruguai - se unem aos baianos em apresentações de música, circo, dança e artes plásticas. “Estou muito feliz em poder realizar mais uma edição do Festival de Rua. É um desafio que divido com a equipe, sempre pronta” afirma a diretora geral, Selma Santos. “Agradeço a compreensão de todos, que toparam esse desafio, mesmo com as dificuldades que todos nós estamos enfrentando”, acrescenta Selma.

O evento será aberto às 16h, com a apresentação do resultado de uma oficina musical. Na sequência, acontecem os shows. Hoje, onze atrações se apresentam, levando o clima descontraído e interativo da arte de rua para o espaço. Entre elas, está a cantora Tetê Espíndola, que traz a performance Craviola, na qual canta modas tradicionais do Mato Grosso e brinca com os sons dos pássaros. Hoje também tem o artista visual chileno Ian Vásquez, o argentino Sebastian Godoy, com a performance circense Yo-Yo, e o grupo Barlavento.

O festival nasceu em 2002 do encontro entre a produtora cultural baiana Selma Santos e o artista de rua e diretor artístico, o músico alemão Bernard M. Snyder. Os dois são corealizadores e curadores do evento. Selma Santos assina ainda a Direção Geral e Bernard M. Snyder segue desde 2020 como Consultor Artístico. A artista belga Pauline Zoe é hoje Diretora Artística e também Curadora do Festival. Fábrica Cultural - Mercado Iaô, Ribeira. De hoje a domingo. Gratuito.