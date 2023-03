Festival Hit Salvador traz L7, Felipe Ret, Teto e mais

Os amantes de rap, trap, reggae e funk vão curtir bastante no Festival Hit Salvador, que acontecerá no dia 27 de maio, no Wet'n Wild, na avenida Paralela.

A segunda edição promete agitar a capital baiana com nomes de peso da música brasileira, como Filipe Ret, L7, Cabelinho, Orochi, Veigh, Caio Luccas, MC Ryan, Oruam, TZ da Coronel, Teto, Wiu, Spark, Ponto de Equilíbrio e Delacruz.

O local será dividido em quatro áreas: Pista, Área Vip, Backstage (acesso a lateral do palco) e Lounges (Exclusivos para 10 pessoas, com segurança, garçom e mobiliário). Todas as áreas contam com sanitários e praça de alimentação.

Os ingressos custam a partir de R$ 80 no lote promocional, e podem ser adquiridos online na Bilheteria Digital ou nos balcões do Pida e no Balcão Oficial do Festival Hit Salvador, no L1 do Shopping da Bahia. Se prepare! Serão mais de 12 horas de show. Os portões abrem às 15h.