Festival IC chega ao último dia com performances no YouTube

Esta sexta (27) é o último dia da 14ª edição do IC Encontro de Artes, que reúne dez proposições artísticas que se encontram em torno do lema Arte Dá Trabalho. O evento promove uma programação que se espalha em diversas plataformas digitais e nas ruas de Salvador (BA). Uma das atrações é Teletrabalho Normal, de Cláudia Müller (MG/SP), considerada a obra mestra desta edição. Na performance, a artista permanece em ação, ao vivo pelo YouTube, das 9h às 13h e 14h às 18h, na duração de uma jornada de trabalho convencional. Das 12h às 13h, no mesmo canal, uma outra performance: A Babá Quer Passear, de Ana Flávia Cavalcanti (RJ). A imagem de uma babá dentro de um carrinho de bebê gigante e cor-de-rosa simboliza a invisibilidade das trabalhadoras domésticas no Brasil – mulheres negras periféricas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Os links para transmissões e aprogramação completa estão no site www.icencontrodeartes.com.br.

Residência artística

A 14ª edição do IC Encontro de Artes reflete sobre a própria ideia de “residência artística” em situação de isolamento social. Se, no período pré-pandêmico, estar em residência artística envolvia, em grande parte, deslocamentos geográficos, abertura de um tempo-espaço de concentração, contato com novos ambientes e interlocuções presenciais, como lidar com o imperativo do confinamento em termos de criação e de pesquisa em artes? Em que medida agentes das artes e da cultura já não estão em residência artística permanente em suas moradas, aqui e agora?



O IC14 convida 40 artistas de várias cidades brasileiras e da América Latina, numa parceria com a Otratierra – Escola de Artivismos, para fortalecer o que cada uma dessas pessoas já está movendo em suas pesquisas: um grupo diverso, formado por gente que atua em variadas linguagens das artes, de diferentes trajetórias, corpos e representatividades, de todas as regiões do Brasil, de capitais e cidades do interior, e de países latinos. Cada artista receberá uma bolsa de criação que toma como referência o primeiro valor do brasileiríssimo auxílio emergencial: R$ 600.



IC Encpontro de Artes

Pelo oitavo ano, o IC Encontro de Artes tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, contemplado pelo Edital de Eventos Culturais Calendarizados. Realizado anualmente pela Dimenti Produções Culturais em parceria com a Associação Conexões Criativas, o IC é uma iniciativa artística independente, contemporânea e desafiadora, concebida de forma continuada e impulsora de instigantes processos para a produção cultural da Bahia e do Brasil. O projeto abre espaço para articulações, reflexões e intercâmbios como uma plataforma pluriartística de criação e difusão. Cada edição é atravessada por uma questão simbólica que orienta o processo curatorial e a composição da programação, em consonância com aquilo que move a criação de artistas em diferentes partes do mundo e em associação com as pesquisas dos próprios artistas-curadores-produtores: Ellen Mello, Fábio Osório Monteiro, Jorge Alencar, Larissa Lacerda e Neto Machado.



Transmissões e acessos: www.icencontrodeartes.com.br

Instagram, Facebook, YouTube e Linktree: icencontrodeartes

PROGRAMAÇÃO

Teletrabalho Normal – Cláudia Müller (MG/SP)

9h às 13h e 14h às 18h

No YouTube | Ao vivo | Classificação indicativa: Livre | Gratuito

A babá quer passear – Ana Flávia Cavalcanti (RJ)

12h às 13h

No YouTube | Exibição temporária | Classificação indicativa: Livre | Gratuito

TOCA! Happy Hour – Projeto TOCA! (BA)

18h

No YouTube | Lançamento permanente | Classificação indicativa: Livre | Gratuito

Visitas Desanimadas – Palhaço Klaus (SP)

Em horários agendados

Via chamada de vídeo no WhatsApp | Ao vivo | Classificação indicativa: 18 anos | R$ 6,39

Kombi do Mal – Lambes do Mal (BA)

Horário surpresa

Ruas de Salvador | Classificação indicativa: Livre | Gratuito

Feednário – Renan Marcondes (SP)

Horário surpresa

No Instagram | Classificação indicativa: Livre | Gratuito

Arquivo de Espaço – Larissa Lacerda (BA)

14h

No YouTube | Lançamento permanente | Classificação indicativa: Livre | Gratuito

PodCartas – 40 artistas do Brasil e América Latina

9h às 13h e 14h às 18h

Via grupo no WhatsApp | Classificação indicativa: 18 anos | Gratuito