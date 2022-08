Festival IC tem exposição de Laerte e show de Tom Zé

Aos 66 anos, a dançarina Denise Stutz não para de produzir: dança, dirige, interpreta, escreve, coreografa... Até semanas atrás, estava num palco carioca, no espetáculo Sacro, dançando com dois bailarinos de sua geração. Em duas semanas, realizou oito apresentações. "Fazia anos que não dançava no palco e foi uma delícia!", comemora a artista, que é uma das fundadoras do Grupo Corpo, um dos mais importantes coletivos de dança do país.

E, para mostrar que o avanço da idade não é impedimento para a criação artística, Denise está vindo do Rio para Salvador para atuar em dois espetáculos. Sendo que, em um deles, chamado Só, ela acumula a função de atriz, diretora e roteirista.

A vinda de Denise à Bahia faz parte do IC - Encontro de Artes, que acontece anualmente desde 2006. A atriz, assim como os outros artistas que participam desta 15ª edição do IC, já passaram dos 60 anos de idade, como a cartunista Laerte, que terá uma exposição de suas obras, e Tom Zé, que canta na Concha Acústica nesta sexta-feira. O festival começa nesta quarta-feira (31) e vai até domingo (4).

Longevidade

A longevidade foi escolhida como o tema do IC deste ano e, por isso, todos os artistas que estarão nesta edição são, no mínimo, sexagenários. O tema é bastante adequado, afinal, o próprio IC, ainda que esteja longe de completar 60 anos, já pode celebrar sua própria vida longa. "Não é comum no Brasil festivais de arte serem realizados por tanto tempo. Em 2006, quando o IC foi realizado pela primeira vez, não havia muitos festivais e ali era o início do pensamento de políticas públicas [para a cultura]", diz Jorge Alencar, 43 anos, que integra a curadoria do evento.

Diante do aniversário especial, de 15 anos, Jorge diz que a curadoria se viu num dilema: olhar para o passado e fazer uma espécie de retrospectiva ou olhar para a frente e "projetar futuros possíveis", como ele mesmo diz?

"Então, resolvemos fazer os dois: queremos entender quem são essas pessoas que há tanto tempo movem as artes no Brasil e, ao mesmo tempo, mostrar como elas apontam para novos caminhos. Não se trata apenas de reverenciar o que veio antes", revela o curador.

Denise Stutz vem a Salvador apresentar dois espetáculos

Jorge afirma que a discussão sobre etarismo tem sido muito forte na sociedade: "Essa população [de idosos] tem sido atacada não só pelos preconceitos individuais, mas institucionais também. O presidente da República durante a pandemia lidou com essa comunidade como se ela fosse dispensável. Pensou 'ah, eles vão morrer mesmo...'", indigna-se Jorge. "Mas idade não tem relação com vitalidade", alerta o curador, que, para sustentar sua tese, cita Tom Zom Zé, que lançou um álbum de canções inéditas aos 85 anos e vai se apresentar no IC.

Laerte

E ainda tem o caso de Laerte, que, aos 71 anos, continua produzindo com frequência e publica regularmente no jornal Folha de S. Paulo. A cartunista será homenageada com a exposição Laerte Tempo Presente, mas não poderá vir a Salvador por questões pessoais. A mostra marca a abertura do IC, na Esplanada do Teatro Castro Alves, neste dia 31, às 19h30. O acervo ficará ali até o dia 4, com entrada gratuita e visitação das 13h às 20h.

"Laerte é admirada não só por sua produção artística, pelos desenhos, tirinhas... Mas porque ela própria tem uma existência cheia de experimentação", defende Jorge.

"Estamos atentos ao que ela faz no trabalho e também como pessoa política, que abre espaço e caminhos", acrescenta.

Denise Stutz elogia a iniciativa de o festival debater o etarismo e o preconceito, que ocasiona muitas vezes a exclusão do idoso. "Sou uma mulher branca, de classe média, que sempre tive lugar privilegiado. Mas, de repente, você passar a ser excluído. Acontecem coisas como fazer sinal pro ônibus e ele não parar. Já não tem mais tanto trabalho, os espaços vão se fechando...", observa a atriz e dançarina.

No dia 31, às 20h, Denise apresenta na Sala do Coro do TCA o espetáculo Partida, em que ela contracena com Inez Viana, sob direção de Debora Lamm. O texto é inspirado em uma carta - real - que uma mulher de 74 anos escreveu depois de assistir a uma peça de teatro. No texto, a autora da carta, influenciada pela obra de arte a que assistira, decide terminar um relacionamento com um homem 30 anos mais novo que ela. "Quando a protagonista sai do teatro, tem uma epifania e percebe que o relacionamento que ela tinha com o rapaz já não existe mais", diz Denise.

Na quinta-feira (1º), também na sala do Coro, Denise encena Só, um monólogo em que uma mulher narra um sonho que se repete todas as noites.

“A minha primeira ideia era refletir sobre a passagem do tempo e a velhice, só que, hoje, com tantas coisas vividas no país e no mundo, olho para o desaparecimento e o que foi desaparecido”, diz Denise.

IC15: Futuro Tempo Presente

Quando: 31 de agosto a 4 de setembro de 2022

Onde: Espaços do Complexo do Teatro Castro Alves e Goethe-Institut Salvador

Site: www.icencontrodeartes.com.br

Instagram, Facebook, YouTube e Linktree: icencontrodeartes

Vendas: https://linktr.ee/icencontrodeartes ou bilheteria do TCA

“Laerte Tempo Presente” – Laerte Coutinho (SP)

Projeto expográfico: TANTO - Criações Compartilhadas (BA)

Abertura: 31 de agosto (qua), 19h30 | Visitação: 1º a 4 de setembro (qui a dom), 13h às 20h

Esplanada do TCA | Gratuito | Classificação: Livre

“Partida” – Com Denise Stutz e Inez Viana | Direção: Debora Lamm (RJ)

31 de agosto (qua), 20h

Sala do Coro do TCA | R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) | Classificação: Livre

“Só” – Denise Stutz (RJ)

1º de setembro (qui), 20h

Sala do Coro do TCA | R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) | Classificação: 12 anos

“TOCA!” – Tom Zé (BA) e A Trupe Poligodélica (BA/PE)

2 de setembro (sex), 19h

Concha Acústica do TCA | R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) | Classificação: 18 anos

“Tudo que é imaginário existe e é e tem” – Eliana de Santana e Hernandes de Oliveira (SP) + “Pacífico” – Paullo Fonseca/Balé Teatro Castro Alves (BA)

3 de setembro (sáb), 20h

Sala do Coro do TCA | R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) | Classificação: 12 anos

“Serenatas Dançadas: Instalação” - Soraya Portela/Canteiro (PI)

4 de setembro (dom), 17h

Pátio do Goethe-Institut Salvador | Gratuito | Classificação: Livre

“Serenatas Dançadas: Filme” - Soraya Portela/Canteiro (PI)

4 de setembro (dom), 18h

Pátio do Goethe-Institut Salvador | Gratuito | Classificação: Livre

Ao Futuro! – Mestras do Samba: Roda de Samba de Mulheres de Itapuã (BA)

4 de setembro (dom), 19h

Pátio do Goethe-Institut Salvador | Gratuito | Classificação: Livre

“Biblioteca de Bolso” – Jorge Alencar e Neto Machado (BA)

1º a 3 de setembro (qui a sáb), intervenções durante a programação

Locais de circulação do IC15 | Gratuito | Classificação: Livre