Festival In-Edit conta histórias sobre Belchior, Sinéad O'Connor e A-Ha

Ainda de forma híbrida, com parte da programação em cinemas e parte em plataformas de streaming, a 14ª edição do In-Edit Brasil, festival internacional de documentários musicais, tem início nesta quarta (15) e segue até dia 26. São 67 títulos nacionais e internacionais, entre filmes inéditos, pré-estreias, obras finalizadas especialmente para o evento e longas premiados em edições anteriores.

Entre os destaques estrangeiros, aparecem Nothing Compares, que retrata cinco anos da vida da cantora irlandesa Sinéad O’Connor, que abre o festival, e A-Ha: The Movie, sobre a banda norueguesa, além de longas sobre figuras importantes da música, como Marin Alsop, Rick James, Tina Turner e Delia Derbyshire.

Nothing Compares, sobre a cantora irlandesa Sinéad O'Connor é um dos títulos da mostra (divulgação)

Entre os representantes brasileiros, ganham retratos cinematográficos Belchior, Léa Freire, Sidney Magal e Alzira E, entre muitos outros. Além de se debruçar sobre personagens, os filmes também falam sobre movimentos. Serão apresentados trabalhos sobre o manguebeat (Manguebit), o reggae (Studio 17: The Lost Reggae Tapes), e o heavy metal, que ganha uma mostra paralela com produções como A Heavy Metal Civilization e Brasil Heavy Metal.

A partir desta sexta (17), a plataforma inclui 10 novos filmes na coleção Histórias do Cinema Brasileiro, que integra o catálogo do streaming. É o caso de O Bandido da Luz Vermelha (1968), clássico longa-metragem de Rogério Sganzerla; A Hora da Estrela, de Suzana Amaral, com a marcante atuação de Marcélia Cartaxo como Macabéa; À Meia Noite Levarei Sua Alma, dirigido por José Mojica Marins, em 1964, que apresentou ao público o personagem Zé do Caixão; e a comédia A Baronesa Transviada (1957), com Dercy Gonçalves como protagonista e roteiro de Chico Anysio.

A grade completa pode ser conferida em br.in-edit.org.

Veja o trailer de Belchior - Apenas um Coração Selvagem:



Veja o trailer de Nothing Compares: