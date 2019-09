Festival Internacional de Teatro da América Latina começa em Salvador

Nove espaços teatrais de Salvador recebem, de hoje a domingo, o Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia, o FilteBahia 2019. Há doze anos, o festival reúne espetáculos baianos, de outros estados e de outros países, além de receber o Colóquio Internacional Cênico da Bahia (CICBAHIA).

O Filte é uma realização do Coletivo Oco Teatro Laboratório e teve sua primeira edição em 2008, quando o grupo sentiu a necessidade de ampliar o diálogo com a produção das artes teatrais da América Latina. “Quando eu cheguei aqui eu vi que aqui não tinha conhecimento sobre o teatro latino americano, enquanto lá em Cuba a gente tinha esse conhecimento sobre o teatro brasileiro e da América Latina”, explica o ator e diretor cubano Luis Alonso-Aude, um dos criadores do festival.

Esse ano, o Filte homenageia o Grupo de Teatro Lambe-Lambe, que comemora 30 anos, com uma série de apresentações - para um espectador de cada vez - sempre antes de outros espetáculos do festival. Na programação, estão quatro montagens internacionais (Inglaterra e Cuba), três nacionais (São Paulo, Brasília e Paraná) e 19 baianas. Além disso, o Filte oferece seis cursos ministrados por profissionais brasileiros e de outros países.

Grupo Lambe-Lambe comemora 30 anos (Foto: Divulgação)

A programação começa nesta segunda (23), das 9h às 12h, no Teatro Martins Gonçalves, no Canela, com a primeira parte do CICBAHIA, que este ano debate o tema Poética e Vozes do Feminino. O colóquio é uma iniciativa conjunta do programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA e do festival . Segundo Alonso, o encontro “é um espaço de reflexão não só teórico, mas também prático, com conferências e demonstrações de trabalho”.

No teatro Gregório de Mattos, às 19h, será apresentada a montagem Pupik-Fuga em 2, colaboração entre o grupo Lume, de Campinas, e o grupo inglês The Karavan Ensemble. O espetáculo conta a história de duas mulheres que se percebe uma na outra. “Elas compartilham uma história de vida parecida, começam uma amizade e a partir disso fazem uma viagem para resgatar a história de cada uma com memórias que compõem as suas identidades”, explica a atriz, conta Naomi Silman, que faz dueto com Yael Karavan.

Outra atividade do festival para trocar experiências é o Núcleo de Laboratório Teatrais do Nordeste, o NORTEA, que aproxima pesquisadores nordestinos. Nesta edição, dez atores do interior participam de cursos e conferências. Através de um programa de interiorização, o Filte acontece também nas cidades de Buerarema e Juazeiro. “Acho importante o festival avançar no estado e alcançar diversos territórios”, diz Alonso.

Segundo o organizador, fazer o Filte é cansativo, principalmente pelo lado econômico, mas é compensador pelo lado artístico e histórico. “Já trouxemos mais de 100 espetáculos, atores e diretores importantes para o Brasil” resume.

Os ingressos para as montagens custam R$ 20 e R$ 10 e estão à venda nas bilheterias dos teatros participantes e no Sympla.

Confira a programação

Espetáculo Pupik-Fuga em 2 (Foto: Divulgação)

Segunda, dia 23 de setembro

O quê: VII CICBAHIA - Poética e Vozes do Feminismo

Tema – Corpo-Ritual-Relação

Onde: Teatro Martin Gonçalves (Canela)

Quando: Às 9h

O quê: Espetáculo PUPIK- FUGA EM 2 (Inglaterra e Brasil)

Onde: Teatro Gregório de Mattos (Praça Castro Alves)

Quando: 19h

Espetáculo Quando o Coração Transborda (Foto: Divulgação)



Terça, dia 24 setembro

O quê: VII CICBAHIA - Poética e Vozes do Feminismo

Tema – Gênero, raça e processo de criação no cárcere, nos terreiros e no palco

Onde: Teatro Martim Gonçalves (Canela)

Quando: 9h

O quê: PUPIK- FUGA EM 2 (Inglaterra e Brasil)

Onde: Teatro Gregório de Mattos (Praça Castro Alves)

Quando: 19h

O quê: Espetáculo Quando o Coração Transborda (Brasilia)

Onde: Centro Cultural Barroquinha

Quando: 19h



O quê: Espetáculo Das Coisas Dessa Vida

Onde: Centro Cultural Plataforma (Plataforma)

Quando: 16h



O quê: Mostra Lambe-Lambe

Onde: Teatro Gregório de Mattos / Centro Cultural Barroquinha

Quando: 18h

Espetáculo Desmontando Cassandra (Foto: Anderson Rodrigues/Divulgação)

Quarta, dia 25 de setembro



O quê: VII CICBAHIA - Poética e Vozes do Feminismo

Tema - Imagem e pensamento criador / Rupturas e resistências

Onde: Teatro Gregório de Mattos / Centro Cultural Barroquinha

Quando: 9h

O quê: Espetáculo Desmontando Cassandra

Onde: Teatro Gregório de Mattos (Praça Castro Alves)

Quando: 19h

O quê: Espetáculo Quando o Coração Transborda

Onde: Centro Cultural Barroquinha

Quando: 19h

O quê: Espetáculo Quando o Coração Transborda (Brasilia)

Onde: Centro Cultural Barroquinha

Quando: 19h

O quê: Espetáculo Derpatures (Cuba)

Onde: Sala do Coro do TCA (Campo Grande)

Quando: 20h30

Mostra Lambe-Lambe (Foto: Divulgação)

Quarta, dia 26 de setembro

O quê: VII CICBAHIA - Poética e Vozes do Feminismo

Tema – Moda, ativismo e perfomance: poéticas feministas e antiracistas

Onde: Teatro Martim Gonçalves (Canela)

Quando: 9h

O quê: Espetáculo Demonstrando Cassandra

Onde: Teatro Gregório de Mattos (Praça Castro Alves)

Quando: 19h

O quê: Espetáculo Memória do Fogo

Onde: Centro Cultural Barroquinha

Quando: 19h

O quê: Que os Outros Sejam Normal

Onde: Teatro Martim Gonçalves (Canela)

Quando: 17h

O quê: Retalhos

Onde: Casa de Cultural Jonas e Pilar (Buerarema)

Quando: 19h

O quê: Espetáculo Ovo

Onde: Sesc Senac Pelourinho

Quando: 20h

O quê: Espetáculo Derpatures (Cuba)

Onde: Sala do Coro do TCA (Campo Grande)

Quando: 20h30

O quê: Espetáculo Balada de um Palhaço

Onde: Ateliê do Passo - Espaço Psit Mota (Santo Antônio Além do Carmo)

Quando: 21h30

O quê: Mostra Lambe-Lambe

Onde: Teatro Martim Gonçalves (Canela)

Quando: 19h



Sexta, dia 27 de setembro

O quê: VII CICBAHIA - Poética e Vozes do Feminismo

Tema – Departures, arrivals: Díptico da migração cubana

Onde: Teatro Martim Gonçalves (Canela)

Quando: 9h

O quê: Espetáculo Memória do Fogo

Onde: Centro Cultural Barroquinha

Quando: 19h

O quê: Espetáculo Ovo

Onde: Sesc Senac Pelourinho

Quando: 20h

O quê: Que os Outros Sejam o Normal

Onde: Teatro Martim Gonçalves (Canela)

Quando: 17h

O quê: Retalhos

Onde: Casa de Cultural Jonas e Pilar (Buerarema)

Quando: 19h

O quê: Arrivals (Cuba)

Onde: Sala do Coro do TCA (Campo Grande)

Quando: 20h30

O quê: Espetáculo Balada de um Palhaço

Onde: Ateliê do Passo - Espaço Psit Mota (Santo Antônio Além do Carmo)

Quando: 21h30



Sábado, dia 28 de setembro

O quê: Espetáculo Teatro La Independencia

Onde: Ateliê do Passo - Espaço Psit Mota (Santo Antônio Além do Carmo)

Quando: 21h30

O quê: Espetáculo Das Coisas Dessa Vida

Onde: Centro Cultural Barroquinha

Quando: 19h

O quê: Espetáculo Cabarré Vibrátil

Onde: Teatro Martim Gonçalves (Canela)

Quando: 20h30

O quê: Espetáculo Sentimento Gis

Onde: Teatro Gamboa (Gamboa)

Quando: 19h

O quê: Arrivals (Cuba)

Onde: Sala do Coro do TCA (Campo Grande)

Quando: 20h30

O quê: Espetáculo Balada de um Palhaço

Onde: Ateliê do Passo - Espaço Psit Mota (Santo Antônio Além do Carmo)

Quando: 20h

O quê: As Fabulosas Viagens de Federico

Onde: Casa de Cultural Jonas e Pilar (Buerarema)

Quando: 17h



Domingo, dia 29 de setembro

O quê: Espetáculo Teatro La Independencia

Onde: Teatro Gregório de Mattos (Praça Castro Alves)

Quando: 19h

O quê: Espetáculo Das Coisas Dessa Vida

Onde: Centro Cultural Barroquinha

Quando: 19h

O quê: Espetáculo Cabarré Vibrátil

Onde: Teatro Martim Gonçalves (Canela)

Quando: 20h30

O quê: Espetáculo Sentimento Gis

Onde: Teatro Gamboa (Gamboa)

Quando: 17h

O quê: Espetáculo Black Rivers (Inglaterra)

Onde: Sala do Coro do TCA

Quando: 16h e 20h30

O quê: Espetáculo Balada de um Palhaço

Onde: Ateliê do Passo - Espaço Psit Mota (Santo Antônio Além do Carmo)

Quando: 20h

O quê: As Fabulosas Viagens de Federico

Onde: Casa de Cultural Jonas e Pilar (Buerarema)

Quando: 17h

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira