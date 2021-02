Festival Itinerante de Cinemas Negros está com inscrições abertas

A Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mahomed Bamba - MIMB, que acontecerá de 31 de março a 9 de abril, está com inscrições abertas até esta sexta-feira (19). A chamada para a Mostra Competitiva irá selecionar 30 obras, entre curtas e longas-metragens, feitas por pessoas negras. O filmes selecionados receberão um valor R$ 200 por obra exibida.

Ao final da competitiva, após votação popular, a mostra irá premiar cinco obras no valor de R$ 1.000 nas categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Atuação e Melhor Direção de Arte. Além da mostra, o festival que está em sua quarta edição oferece três masterclasses sobre cadeia do audiovisual para pessoas negras (crítica, fotografia e documentário).

Uma oficina de realização de audiovisual também será oferecida pelo evento, com inscrições gratuitas e voltadas para jovens periféricos. A partir da premissa de contar histórias das diásporas do mundo, o MIMB terá, ainda, a exibição de mais de 30 filmes e a programação será realizada em formato totalmente on-line, nas plataformas virtuais VideoCamp, YouTube, Instagram e Meet.

Uma das novidades desta edição é a imersão formativa nas dinâmicas audiovisuais Visão Preta Lab, uma proposta dedicada aos jovens negres que desejam iniciar sua carreira profissional na área. Com o objetivo de proporcionar um primeiro contato com a cadeia produtiva do audiovisual, o laboratório vai contemplar aulas sobre elaboração de projeto, direção, produção, roteiro e preparação de pitching. O formulário de inscrição será disponibilizado a partir do dia 22 de fevereiro.

Concurso

A MIMB realizará, ainda, a segunda edição do concurso cultural de curtas de 1 minuto - WAWA ABA, também voltado para o público jovem. O concurso premiará as 12 obras mais votadas nas plataformas digitais, com valor de R$ 500.

A 4a edição da MIMB tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Serviço

O quê: IV Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mahomed Bamba

Quando: 31 de março a 9 de abril de 2021

Inscrição: Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mahomed Bamba

Onde: YouTube e Videcamp

Cronograma de inscrições

● Até 19/2

Mostra Competitiva

Inscreva-se

● Até 20/2

Oficina de Realização Audiovisual

Inscreva-se

● Até 30/2

Impulso Cultural

Inscreva-se

● A PARTIR DE 22/2 - VISÃO PRETA LAB

● A PARTIR DE 23/2 - MASTERCLASSES