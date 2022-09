Festival Kids oferece programação infantil nos fins de semana de setembro e outubro

Uma programação cultural que vai fazer a alegria da criançada e divertir toda famíia. Esta é a proposta do Festival Kids, evento realizado pelo Salvador Norte Shopping e que terá, a partir desta sexta (17) até 16/10, apresentações teatrais e musicais gratuitas. São 11 montagens que fazem parte do universo infantil, aos sábados e domingos, sempre às 15h, no palco do Piso L3.

Na estreia, neste sábado (17), a peça Os Três Porquinhos e, no domingo (18), será a vez de Chapeuzinho Vermelho, ambas adaptações do Grupo Stripulia para as histórias homônimas.

Nas semanas seguintes, a programação do Festival Kids inclui as peças Peter Pan, Sítio do Pica Pau Amarelo, Cachinhos Dourados, João Maria e Cinderela, além dos musicais dos grupos Pipoca Bacana, Cadeira de Brin e Pé de Lata. Para 12/10, Dia das Crianças, o shopping apresenta o grande sucesso infantil BobZoom.

Serviço - Festival Kids Salvador Norte | de sábado (17) a 16/10, sempre aos sábados e domingos, às 15h | Gratuito | Programação completa: www.salvadornorteshopping.com.br