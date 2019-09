Festival Literário Cultural de Feira de Santana segue até domingo

A 12ª edição da Feira do Livro – Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (Flifs) promete agitar a cena literária de Feira de Santana até domingo. Com o intuito de reunir pessoas em torno da leitura, arte, cultura e do entretenimento, o evento acontece na Praça Padre Ovídio, com ampla programação com apresentações culturais de escolas, contação de histórias, literatura de cordel, exibição de filmes, oficinas de criação literária, mesas redondas, oficinas e diversos shows. A realização é das Universidade Estadual de Feira de Santana.

"A cada ano, a Flifs vem se firmando como um movimento muito importante de atração de diferentes linguagens artísticas e, sobretudo, de circulação do livro, que é o artefato de maior importância para o escritor", comenta Edson Oliveira, que lançará no evento sua obra de estreia Quando o Girassol Repousa sobre a Noite.

Além dele, destacam-se as escritoras Rita Queiroz, com Confissões de Afrodite (adulto) e Ciranda Cirandinha Vamos Brincar com Poesia? (infantil), Palmira Heine, com Mila, a Pequena Sementinha (infantil) e Érica Azevedo, com Cata-Vento de Sonhos (adulto).

“Escrever para mim é tão necessário quanto beber água e comer. É uma necessidade quase física. Não me vejo sem a escrita. É minha maneira de não enlouquecer”, define Érica Azevedo que, além de escritora e poeta, é também educadora e tem conseguido sensibilizar os alunos para a arte da poesia. “Tenho alunos que não gostavam de poesia e hoje já escrevem. Precisamos proporcionar o contato deles com a arte da escrita”, defende.

Na avaliação de Rita Queiroz, outro importante incentivo para a leitura e formação de jovens leitores tem que começar em casa, com o exemplo. “A melhor dica é os pais lerem com as crianças. E o quanto mais cedo melhor... Claro que isso não garante que a criança será uma leitora no futuro mas o contato com os livros ajuda bastante”, sugere a escritora.