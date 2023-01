Festival Lusoteropolitana une artistas do Brasil, Angola e Cabo Verde

Produções artísticas do Brasil, Angola e Cabo Verde se encontram na segunda edição do Festival Lusoteropolitana, que acontece até o dia 29, de forma presencial e on-line, em vários espaços da cidade. Oficinas, mesas, palestras, performances e shows estão na ampla programação, que debaterá temas contemporâneos sob a ótica de diferentes culturas nos países lusófonos.

A programação de quarta-feira (18) e inclui a Oficina Comicidade Feminina, com Laili Flórez, das 9h às 12h, no Teatro Sesc Senac Pelourinho, e a Oficina Teatro Físico, com Fabio Vidal, das 17h às 21h, no Teatro Castro Alves.

Já na quinta (19), além das oficinas, os destaques são a estreia da Poeformance, com Alex Simões e Antenor Cardoso, às 19h ; e o espetáculo teatral Retratos Imorais, com o ator João Guisande, às 20h, ambos no Sesc Senac Pelourinho.

Ao longo dos próximos dias, o festival contará com espetáculos como Sankofa BeatKillin, sábado (21), às 20h, também no Pelourinho, com o dançarino Rony Blastoys. Ele se inspira nas danças urbanas de diferentes países da África.

O projeto é assinado por Fabio Vidal, do Território Sirius Teatro; João Guisande, da Vixe Cia de Teatro; Maria Clara Mendes e Daniela Chávez, da Cia de Teatro Improviso Salvador.

Programação

Dia 18, quarta-feira

• Oficina Comicidade Feminina – Com Laili Flórez (17,18,19) -9h00 às 12h00 – Teatro Sesc Senac Pelourinho.

• • Oficina Teatro Físico – Com Fabio Vidal -(16,17 e 18) – 17h00 às 21h00 – Teatro Castro Alves – Piso A – Ala A

Dia 19, quinta-feira

• Apresentação “Poeformance” – Performance Adulto - Com Alex Simões e Antenor Cardoso - 19h00 - Arena Sesc Senac Pelourinho

• • Apresentação Retratos Imorais – Teatro Adulto - João Guisande (Vixe Companhia Teatro) - 20h00 - Teatro Sesc Senac Pelourinho.

Dia 20, sexta-feira

• Apresentação “Princesas Cascudas” - Contação de história Infantil - com Danielle Andrade - 14h00 - Foyer Teatro Sesc Senac Pelourinho.

• Apresentação “Makeda - A Rainha da Arábia Feliz” - Leitura dramática - direção de Allex Miranda, com Evana Jeyssan e Juarez Alves - 18h00 - Arena Sesc Senac Pelourinho

• Apresentação "Eterno Retorno - ERê" – Teatro adulto – Com Fabio Vidal (Território Sirius Teatro) - 20h - Teatro Sesc Senac Pelourinho

Dia 21, sábado

• OFICINA “Desconstruindo Estereótipos” (21 e 22) - com Luana e Proença de 14h 00 às 17h00 – Online

• Apresentação “Circo Cirquim Tiziu e Alecrim” – Com Jaine Alecrim e João Lima - Circo Infanto-Juvenil - 15h - Arena Sesc Senac Pelourinho

• MESA – 1 “Experiências artísticas/literárias em países lusófonos: intercâmbios e reverberações” - 17h - Com Claudia Santos, Nelson Maca e Tom Correia. Mediação Tiago D. Oliveira - Teatro Sesc Senac Pelourinho

• Apresentação "Sankofa BeatKillin" - Dança adulto – Com Rony Blastoyse - 20h - Arena Sesc Senac Pelourinho

Dia 22, domingo

• OFICINA: “Desconstruindo Estereótipos” (21 e 22) - com Luana e Proença de 14h 00 às 17h00 - Online

Dia 23, segunda-feira

• OFICINA Inventivas - Laboratório Imersivo de Improvisação Teatral (entre mulheres) – (23,24 e 25) - Com Daniela Chávez - 9h00 às 13h00 - Teatro Castro Alves -

• OFICINA “Poeformance” - (23 e 25) - com Alex Simões - 14-17h – Teatro Sesc Pelourinho.

• Apresentação “Tabuleiro bélico” - Performance Literária - com Nelson Maca - 18h - Arena Sesc Senac Pelourinho

Dia 24, terça-feira

• OFICINA Inventivas - Laboratório Imersivo de Improvisação Teatral (entre mulheres) – (23,24 e 25) - Com Daniela Chávez - 9h00 às 13h00 - Teatro Castro Alves -

• Apresentação “O céu em si” – Performance Adulta – com Daniela Galdino - 18h - Teatro Sesc Senac Pelourinho

Dia 25, quarta-feira

• OFICINA Inventivas - Laboratório Imersivo de Improvisação Teatral (entre mulheres) – (23,24 e 25) - Com Daniela Chávez - 9h00 às 13h00 - Teatro Castro Alves -

• OFICINA “Poeformance” - (23 e 25) - com Alex Simões - 14-17h – Teatro Sesc Senac Pelourinho.

Dia 26, quinta-feira

• Apresentação “Brincoder” - Contação história infantil - com Deko Lipe - 14h – Foyer Teatro Sesc Senac Pelourinho

• MESA 2 – “Editar é preciso, distribuir é impreciso: livros e revistas literárias em língua portuguesa hoje” – com Deisiane Barbosa, Daniela Galdino, Ondjaki. Mediação Marcio Junqueira. Participação especial Daniel Farias - 17h - Arena Sesc Senac Pelourinho

• Apresentação “O Nariz do Poeta” - Circo Adulto – Direção João Lima, com Andrea Rabelo, Agamenon de Abreu, Fabio Neves e Ive Alencar (Grupo Via Palco) - 19h - Teatro Sesc Senac Pelourinho

Dia 27, sexta-feira

• Apresentação “Bailinho da Aziza” - Contação história infantil – com Cássia Vale - 14h - Foyer do Teatro Sesc Senac Pelourinho

• Apresentação “Espontaneamente - genealogia da memória” - Teatro Adulto - direção Daniela Chávez, com Evelin Buchegger, Marcelo Jardim, Maria Clara Mendes e Ruan Passos c (Cia de Teatro Improviso Salvador) - 19h - Teatro Sesc Senac Pelourinho

• Show “Navegar é preciso” - Música - com Sandra Simões, Pedro Morais e Janaína Carvalho, Felipe Guedes e Peu Sousa - 20h - Arena Sesc Senac Pelourinho.

Dia 28, sábado

• Oficina “Contadores de Histórias” - com Meran Vargens - 9h30 às 13h – Online

• Oficina “Conexão com a Criatividade” - com João Guisande – (28 e 29) - 13h – 17h - Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Imbui).

• Apresentação “Astromélia - Contação de história infantil - com Jell Oliveira

- 14h - Foyer do Teatro Sesc Senac Pelourinho.

• Apresentação “O tempo da coisa” - Contação de história infantil - com Daniel Farias - 16h - Arena Sesc Senac Pelourinho

• Apresentação “Espontaneamente - genealogia da memória” - Teatro Adulto - direção Daniela Chávez, com Evelin Buchegger, Marcelo Jardim, Maria Clara Mendes e Ruan Passos com (Cia de Teatro Improviso Salvador) - 19h – Teatro Sesc Senac Pelourinho

• Apresentação “Virote literário” - Sarau Literário – com Ondjaki, Tenille Bezerra, Daniela Galdino, Alex Simões e convidados – às 22h - Espaço Cultural Casa da Mãe (Rio Vermelho).

Dia 29, domingo

• Oficina “Contadores de Histórias- com Meran Vargens - 9h30 às 13h – Online

• Oficina “Conexão com a criatividade” - com João Guisande – (28 e 29) - 13h – 17h - Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Imbui).