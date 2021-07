Festival MA_SSA une música e arte urbana

Realizado pela primeira vez em 2018, o Festival MA_SSA volta adaptado às telas, com uma edição nesta sexta (23) e sábado (24)hoje e amanhã, envolvendo 14 artistas baianos em lives, galeria virtual e encontros.

Além da música, as artes visuais aparecem como destaque na programação, com uma galeria em realidade aumentada no site www.festivalmassa.com.br, para expor a obra de 13 artistas baianos, entre eles Elano Passos, Reiv, Marcilia Barros, Vic Zacconi, Ani Haze, Adriano Magalhães (Fino), Malfeitona, André Fofano, Nara Gentil, Neto Maia, Franco Santos e os também músicos Pedro Pondé – estreando nas artes plásticas - e Pietro Leal, que apresenta seu Diário Sub Urbano com ilustrações e poemas que retratam cenas e personagens do metrô paulistano.

Nos dois dias, haverá encontros para debater sustentabilidade e economia criativa. Hoje, os artistas do projeto se reúnem na mesa Por Dentro do Processo Criativo, com mediação da produtora Rafaela Moreira. Amanhã, a produtora Maria Clara Amorim, o educador e diretor musical Igor Gnomo e a produtora e artista LGTBQIA+ Laís Marques conversam sobre Empreendedorismo Cultural e Sustentabilidade, com mediação da pesquisadora e consultora em impacto social, Leana Mattei.

“É um grande desafio traduzir o projeto para o ambiente virtual, já que ele nasceu essencialmente para acontecer numa comunidade, com as pessoas daquela localidade sendo protagonistas do processo. Ao mesmo tempo, tem sido muito gratificante levar arte para o público que está em casa, porque seria muito difícil passar por esse período de pandemia sem cultura”, comenta Jorginho Falcão, idealizador do projeto, à frente da Ruffo Marketing, Cultura e Arte, que assina a realização do MA_SSA.



Os shows ficam por conta da rapper baiana Duquesa (sexta/23, às 20h), nome artístico de Jeysa Ribeiro, que iniciou carreira em 2015 em Feira de Santana e já lançou os singles Dois Mundos, Futurista e Diz. Amanhã (24), no mesmo horário, o cantor e compositor Pedro Pondé mostra show em que mescla sucessos e canções do seu novo álbum, Simples Assim. “Simples Assim é um disco romântico, de amor, um abraço no meio da guerra”, define Pondé, que também expõe desenhos digitais. O show de Pondé conta com intervenção da VJ Selene.

Todas as atividades do projeto acontecerão no site www.festivalmassa.com.br,, sendo que algumas delas também serão transmitidas no YouTube, no caso das lives, e Zoom, para os debates.





Os hacklabs acontecem de 19h às 20h, com inscrições abertas pelos links:

(23/7) https://www.sympla.com.br/hacklab--por-dentro-do-processo-criativo__1277718

(24/7) https://www.sympla.com.br/hacklab--empreendorismo-cultural-e-sustentabilidade__1277722