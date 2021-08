Festival Move celebra nova música baiana com três dias de shows

Dez artistas da nova cena da música da Bahia ganham o palco virtual do Festival Música em Movimento – Move neste final de semana, com shows gratuitos que acontecem entre sexta (27) e domingo (29), sempre a partir das 19h, no https://bit.ly/festivalmove.

Marcola Bituca, Zuhri, Jordi Amorim, Sonora Amaralina, Panteras Negras, Ana Barroso, Joana Terra, Tangolo Mangos, Dona Iracema e Lívia Nery compõem a grade do evento e apresentam ao público o repertório da nova geração de artistas do estado.

Na sexta-feira (27), a partir das 19h, o grupo Zhuri apresenta ao público o show que mistura no repertório jazz e rap. Depois, o guitarrista, baixista, arranjador e pesquisador baiano Jordi Amorim comanda o show com as canções do seu disco lançado em março, Serendip. Encerrando o primeiro dia do festival, o rock da banda Dona Iracema ganha o palco virtual do Move.

No sábado (28), o cantor Marcola Bituca, que em março lançou o EP Cavalo de Troia e na última semana lançou o EP La Travessia, abre a programação às 19h. Depois dele é a vez de Ana Barroso, que está trabalhando o disco Cisco no Olho, comandar o segundo show da noite. Terceira e última atração deste dia, a banda de orquestra instrumental de cumbia, Sonora Amaralina, também terá seu show exibido no festival.

Encerrando o Move, no domingo (29) quatro atrações apresentam seus shows ao público. Joana Terra, vencedora do Prêmio Grão de Música de 2020, assume o palco virtual às 19h. Logo depois tem a banda Tangolo Mangos, que flerta com rock clássico, MPB e música regional nordestina, alinhados numa estética sonora ligada à psicodelia. O dia conta ainda com a apresentação da primeira banda instrumental negra LGBTQI+ do mundo, Panteras Negras. Encerrando o festival, o último show exibido será o da cantora Livia Nery.

Promovido pela Via Press Comunicação, o festival é dedicado a fomentar, reconhecer e revelar a nova produção musical baiana, fortalecendo a cadeia produtiva da música no estado. A programação acontece através do canal do festival no YouTube, disponível no https://bit.ly/festivalmove. Os shows serão exibidos entre os dias 27 e 29 de agosto, sempre a partir das 19h. Os artistas foram selecionados através de uma curadoria técnica, formada pela cantora Manuela Rodrigues, pelo jornalista Luciano Mattos e pelo músico e professor associado da Escola de Música da UFBA, Rowney Scott. A direção musical é de Yacoce Simões.

O Festival Move – Música em Movimento foi selecionado no Prêmio das Artes Jorge Portugal 2020 - 1ª Edição - Premiação Aldir Blanc Bahia, e tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.