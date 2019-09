Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana tem 12 dias de eventos

Espetáculos de dez estados brasileiros, além de oficinas, palestras, contação de histórias, workshops, mesa redonda e exposições, integram a programação do Festival Nacional de Teatro Infantil, que acontece a partir desta terça (1º), em Feira de Santana. A vasta programação se estende até o próximo dia 12 de outubro, quando é comemorado do Dia das Crianças.

As atividades do Fenatifs ocupam diversos espaços culturais da cidade, como o Teatro do Cuca, Museu Regional de Arte, Teatro Margarida Ribeiro, Teatro Sesc Centro, Teatro Ângela Oliveira, Museu de Arte Contemporânea, Centro de Artes e Esportes Unificados (Cidade Nova e Jardim Acácia), além de escolas, praças, asilos e orfanatos.

Romeu e Julieta Para Crianças (Foto: Edgard Assumpção)

Ao longo do evento serão apresentadas quatro mostras artísticas (Mostra Nacional, Mostra do Interior do Nordeste, Mostra Jovens Talentos e Mostra Mirim), com os grupos e artistas convidados e os selecionados através de edital de abrangência nacional. Há gratuidade para estudantes e professores da rede pública, idosos, pessoa com deficiência e instituições sociais. Para os demais públicos, preços populares e promocionais.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA AQUI

O espetáculo alagoano Maiuei - É do Meu Jeito abre o festival nesta terça (1º), com uma apresentação às 19h, no Teatro do Cuca. O espetáculo, da Turma do Biribinha, traz a tradição de palco e picadeiro, com o mestre na arte da palhaçaria no Brasil, Teófanes Silveira, o palhaço Biribinha.

2 Mundos, Cia Lumiato (Foto: Diego Bresane)

Ainda na noite de abertura, às 20h, o Fenatifs homenageia Henrique Motté - patrono da Cia. Cuca de Teatro e dedicado incentivador das manifestações artísticas - e ao lado do Mestre Biribinha, fará a passagem do Troféu Fenatifs, que agora levará o nome do homenageado: Troféu Cultural Henrique Motté - entregue a todos os grupos participantes como símbolo de reconhecimento do fazer artístico.

O Fala Fenatifs encerra a noite com o tema O Que Será de Nós, e proporciona ao público um momento de debate e reflexão com Teófanes Silveira. Na abertura, toda programação se concentra no Teatro do Cuca.

Na terça (2), segundo dia de festival, o dia será reservado para a Mostra Mirim, que incentiva o teatro protagonizado por crianças ligadas a escolas e instituições públicas ou privadas do município de Feira de Santana e seus distritos. A Mostra, que será das 14h às 17h, no Teatro do Cuca, terá apresentações teatrais, show musical e recital de poesia.

Mamulengofolia ou O Vendedor dos Sonhos (Foto: Icaro Lourenço)

Paralelo à grade de programação artística, o Fenatifs promoverá os workshops “A linguagem do teatro de sombras brasileiro” com Cia Lumiato e “INvencionando o Movimento” com Kadu Fragoso do Coletivo LEMdanças; o Circuito “Cantos Que Contam” com Neide Kocca, João Jesus e convidados -Cia Cuca de Teatro; as oficinas “ Realidade Mímica” e “Histórias de Humor” com o Grupo Etc. e Tal; o momento FalaFenatifs com os temas “O Teatro para a infância e juventude no Século XXI” e “Jovens em Re-volução”; e o CoFenatifs – Encontro de Grupos e Artistas.



Serviço:

O quê: 12ª edição FENATIFS - Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana

Data: 1 a 12 de outubro

Acesso: R$36 (inteira) e R$18 (meia promocional para adultos) | Especial Dia da Criança: R$10 (inteira) e R$5 (Meia) + 1 kg de alimento estocável | Apresentações solidárias: 1 kg de alimento estocável.

Informações: fenatifs.agendamento@gmail.com |(75) 3491-8992 e 9.9288-3904