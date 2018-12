Festival Náutico Salvador será aberto neste sábado (1)

Três eventos dão início ao 4° Festival Náutico Salvador neste final de semana. Apesar de levar o nome da capital baiana, o evento ocorre também em outras cidades da região metropolitana de Salvador. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Salvador e conta com a parceria do Yacht Club da Bahia, Bahia Marina e Capitania dos Portos

O 10º Rally Náutico abre o festival neste sábado (1), com larga às 10h, na Bahia Marina. A chegada será no Yacht Clube, por volta das 15h. Serão três categorias para lanchas - Geral, Bahia e Aventura - e uma para Jet-Skis. Nesta última, o bicampeão da prova, Bruno Jacob, que compete internacionalmente em eventos de Freeride, vai tentar o tricampeonato.

Também neste final de semana acontece o Campeonato Baiano de Windsurf, na ilha de Bom Jesus dos Passos. Neste sábado, está marcada a abertura para 11h, já as regatas começam por volta das 13h30. No domingo (2), as competições iniciam a partir das 12h. Ainda no domingo, o Porto da Barra será palco do Yacht SUP Race, com largada prevista para as 8h.