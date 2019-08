Festival Neojibá Encanta termina neste final de semana

Primeiro Festival Neojiba Encanta termina este fim de semana com a estreia da cantata contrafacta Se Negro Sou, idealizada pelo maestro Luiz Alves da Silva, que também fará a regência. A apresentação, que une um texto a uma melodia, conta com as participações do Coro Juvenil, da pianista italiana Arianna de Stefani e do pianista capixaba Bruno Leão.

Radicado na Suíça há 30 anos, Luiz Alves adaptou poemas de autores negros brasileiros e africanos do séc XIX, às melodias das Canções sem Palavras de Felix Mendelssohn (1809-1847), compositor, pianista e maestro alemão do início do período romântico. “Esta cantata tematiza o negro, a partir de uma perspectiva interna e comprometida em recuperar e narrar a condição do ser negro no Brasil”, explica o maestro.

Serviço

Onde: Sede do Neojiba (Parque do Queimado, n•10, Liberdade)

Quando: Sábado, dia 17 de agosto e doming dia 18 às 11h

Entrada gratuita