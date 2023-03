Festival no Paraíso: repaginado, Música em Trancoso retorna após 4 anos

Passar um tempo off costuma nos servir como oportunidade para repensar, mudar e reaparecer de uma maneira diferente. Isso funciona com gente, mas também é uma máxima que vale para projetos como o Música em Trancoso, que chega à sua 9ª edição de uma forma repaginada após os quatro anos de hiato. Mesclando programação gratuita e paga no paraíso do Sul da Bahia, o MET segue até sábado.

A novidade da vez é que o projeto, não conta somente com programações ligadas à música clássica de concerto mas também se expande para artistas da MPB e do samba. Além da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), o festival terá Alcione, comemorando seus 50 anos de carreira; e Marisa Monte, com o show da nova turnê Portas.

O projeto nasceu em 2012, idealizado pelo bilionário austríaco Reinold Geiger, presidente e CEO da L'Occitane, empresa de cosméticos nascida na França. A ideia era ampliar a alta temporada dentro de Trancoso, onde se sentiu acolhido. Em oito edições, foram 64 apresentações e um público de mais de 70 mil pessoas.

“Continuamos fiéis ao nosso propósito inicial, de fomentar a cultura e o desenvolvimento socioeconômico da região, e valorizar a música clássica e popular. Estamos muito orgulhosos com esse retorno ao lado da Osba e de grandes nomes da cena musical brasileira. Mais que isso, trazer para um local encantador como Trancoso tantos apaixonados por cultura é uma satisfação que se renova a cada edição”, aponta Geiger.

Maestro da Osba, Carlos Prazeres explica que vai levar o projeto Orquestra do Futuro para o MET, que busca uma aproximação com a cultura baiana e com sua pluralidade. Ele avalia que o festival oferece experiências diversas e a orquestra quer estimular essas sensações levando um trabalho jovial e conectado com pautas do século XXI.

“Em Trancoso, a Osba terá a oportunidade de mostrar, de forma lúdica e sensorial, um interessante recorte de sua atuação junto à sociedade baiana”, diz o maestro.

A Osba terá ações pagas e gratuitas no MET. Hoje, às 19h, a orquestra vai para o Teatro L'Occitane com uma formação de 60 músicos e acompanhamento dos solistas Leonardo Hilsdorf (piano) e Francisco Roa (violino), com peças que homenageiam os 150 anos de nascimento e 80 anos de morte do compositor russo Sergei Rachmaninoff (1873-1943). Mas também uma peça do compositor baiano Lindembergue Cardoso (1938-1989).

Na sexta, às 19h, também no Teatro L’Occitane, a Osba apresenta um dos seus maiores sucessos: o CineConcerto, que embala trilhas de cinema numa apresentação pop e lúdica. No sábado, a orquestra encerra os trabalhos com o concerto Uma Viagem pelo Mundo, que passeia por obras de Bizet (1838-1875) e Brahms (1833-1897). Prazeres também fez questão de levar a Trancoso o projeto Osbacuri, voltado para crianças.

Produtora executiva do Festival, Patrícia Martins afirma que é um desafio gostoso e grandioso a realização do festival. Ela conta que um dos pontos fundamentais foi a adição de Marisa Monte e Alcione para a programação, diversificando os estilos do evento.

“A escolha do line-up do festival foi muito especial. Uma mudança conceitual, saindo de um evento que trazia música clássica para um festival com experiências diferenciadas a cada dia. Temos o clássico erudito, músicas orquestrais de cinema, samba e MPB, tudo isso no mesmo festival, o que é maravilhoso pra gente”, pontua a produtora.

Para estimular a participação da população local, moradores de Trancoso terão desconto e pagam R$ 100 em todas as programações pagas do evento. Os ingressos para as atividades são vendidos nos site www.ingresse.com,, com valores de R$ 200 a R$ 400.

Programação paga

15 de março - quarta-feira, 19h

Osba: homenagem ao compositor russo Sergei Rachmaninoff

Local: Teatro L´Occitane.

Valor do ingresso: geral R$ 200 (inteira) R$100 (meia e morador)

16 de março - quinta-feira, 19h

Alcione: 50 anos de carreira

Local: Palco Gramado, do Teatro L´Occitane.

Valor do ingresso: plateia R$ 400 (inteira), R$ 200 (meia) e R$ 100 (morador)

17 de março – sexta-feira, 19h

OSBA: “CineConcerto”

Local: Teatro L'Occitane

Valor do ingresso: geral R$ 200 (inteira), R$100 (meia e morador)

18 de março – sábado

Marisa Monte: show estendido de sua turnê “Portas”

Local: Palco Gramado, do Teatro L´Occitane, às 19h.

Valor do ingresso: plateia R$ 400 (inteira), R$ 200 (meia) e R$ 100 (morador)

Apresentações gratuitas

18 de março – sábado

Osba: “Uma viagem pelo mundo”, com obras de Bizet e Brahms.

Local: Praça do Bosque

Horário: 11h