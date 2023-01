Festival no Parque terá Jau, Filhos de Jorge e Bailinho de Quinta de graça

O Festival do Parque, que acontece no Parque da Cidade de Salvador, terá uma programação diversa ao longo de nove dias de atividades no mês de janeiro. Feira de artesanato, contação de histórias, food park, shows musicais e oficina de economia criativa estão entre as ações que fazem parte da programação do evento, gratuito e aberto ao público - sujeito à lotação do espaço.

O projeto estreou no último final de semana (7 e 8 de janeiro) com Tio Paulinho, grupo DH8 e o cantor Tomate.

No próximo sábado (14), o evento chega ao terceiro dia, com mais contação de histórias e apresentações musicais de grupos de percussão de projetos sociais convidados, além da realização das feiras Viver Sustentável e Vegana. Domingo (15), o grupo Autorais e a banda Filhos de Jorge comandam os shows no local. O dia conta ainda com intervenções musicais de Tio Paulinho e food park. Entre os dias 17 (terça-feira) e 19 (quinta-feira), às 15h será realizada uma oficina de economia criativa, em parceria com o coworking público COLABORE, dentro do próprio Parque da Cidade.

Marcando o último final de semana do festival, no sábado (21), o Grupo Casinha de Brinquedos volta com a contação de histórias no Bosque Jacarandá. A Feira da Cidade e apresentações de grupos de percussão fazem parte da agenda do dia. Domingo (22), Jau e Bailinho de Quinta comandam os shows no parque, além de intervenções musicais de Tio Paulinho e food park na quadra esportiva.

Patrocinadora do festival, a Claro estará presente no Parque da Cidade com ações especiais e sorteios

de brindes. “A Claro é uma marca solar, então tem o prazer de investir em eventos ao ar livre, que permitam que as pessoas vivam bons momentos de conexão entre si, com a natureza e com uma vida mais divertida e produtiva”, afirma o diretor regional da operadora na Bahia, Marco Aurélio Alves.

Na estrutura, o festival visa atender a todos os públicos, inclusive aqueles com necessidades especiais. Um espaço para esculturas táteis na feira de artesanatos é voltado para deficientes visuais, e a área dos shows contará com espaços específicos para portadores de deficiência física. O projeto terá também intérpretes de libras disponíveis para acompanhar o público com deficiência auditiva nas diversas atividades.

“O Festival do Parque contribui para valorizar a cena artística baiana e esquentar ainda mais o verão 2023. A Secretaria de Cultura do Estado tem orgulho de apoiar esse projeto, que celebra a diversidade de artistas locais”, destaca o superintendente de Promoção Cultural, Alexandre Simões. Segundo Márcia Mamede, produtora executiva do evento, "estamos proporcionando uma ocupação cultural como nunca vista em Salvador, serão 9 dias de atividades, contratando dezenas de profissionais e oferecendo uma programação gratuita e para toda a família. Isso só é possível graças ao apoio da Prefeitura de Salvador e o patrocínio da Claro, através do Fazcultura, Secretaria da Cultura do estado e Governo da Bahia".

O projeto tem patrocínio da Claro e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Confira a programação completa e mais informações em https://www.instagram.com/festivaldoparque/.