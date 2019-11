Festival no Velho Espanha terá Gerônimo, Roberto Mendes, curtas e performances

Cinema, artes visuais, música, entrevista e literatura. A partir desta quinta-feira (14), o bar Velho Espanha, nos Barris, realiza a segunda edição do Festival Glauber Rocha, com programação até a noite de segunda (18). A entrada é gratuita.

O premiado cineasta baiano, falecido em 1981, é homenageado não só pela sua relevância para a sétima arte, mas também por ter vivido parte da vida nos Barris e frequentado o bar, ainda jovem.

O festival acontece justamente no aniversário de 101 do estabelecimento. Fundado por espanhóis em 1918, o espaço incialmente serviu de armazém até se tornar, nas décadas seguintes, um afamado bar no centro da cidade. Reaberto em 2017, sob nova direção, o local virou também um ponto de cultura e apresentações musicais.

“O Velho Espanha é de um dos bares mais antigos da cidade e não poderíamos deixar de celebrar esse aniversário. A ideia do festival é misturar várias linguagens e dar espaço para uma pluralidade artística. O tema deste ano é Viva Bahia e vamos discutir as dimensões do nosso estado e a sua importância em vários segmentos artísticos”, diz Uiara Araújo, dona do bar e, conjuntamente com Maria Eduarda Carvalho, uma das curadoras do festival.

Uma das atrações deste ano é Gerônimo. Autor da música hino “É D’oxum”, o cantor e compositor vai ser entrevistado na segunda, 18h, pelos jornalistas André Uzêda e João Gabriel Galdea. Os dois são autores da coluna Baianidades, publicada sempre aos domingos no CORREIO. A entrevista vai passear pela vida do cantor, polêmicas, as famosas composições e histórias e causos da Bahia.

Gerônimo será atração de segunda-feira, na edição especial do Baianidades Entrevista (Foto: Divulgação)

Também na segunda-feira tem Roberto Mendes, Jorge Portugal, Gabriel Póvoas e Clarissa Macedo com o sarau Som das Sílabas, com espaço para literatura, música e interatividade com o público.

A programação priorizou atividades e coletivos culturais de várias partes do estado. Entre eles, as bandas do interior tem Duo Caim, da região sudoeste. Além de música, vai ter ainda circulação de camisas, produtos diversos e outras iniciativas de pequenos produtores locais.

Espetáculo de dança Mistura Fina, com Ruan Wills (Foto: André Frutuoso/Divulgação) Roberto Ribeiro e Grupo Samba de Maré toca na noite de sábado (Foto: Divulgação) Bayo toca na noite de sexta (Foto: Divulgação) Pre Tra Tra se apresenta na primeira noite (Foto: Divulgação) Caim toca sexta-feira (Foto: Duane Carvalho/Divulgação) Performance Memórias Imaginadas das Terras por onde Andei, com Daniela Lisboa, ocorre na sexta (Foto: Divulgação) Spadina Banks faz performance no sábado à noite (Foto: Divulgação) Zingue se apresenta no sábado à noite (Foto: Divulgação) Feira Boca-Pio (iniciativas locais) com DJs Fricoti é na tarde de sexta (Foto: Divulgação) Flor de Imbuia toca na noite de domingo (Foto: Divulgação)

Espetáculo de dança Mistura Fina, com Ruan Wills (Foto: André Frutuoso/Divulgação) Roberto Ribeiro e Grupo Samba de Maré toca na noite de sábado (Foto: Divulgação) Bayo toca na noite de sexta (Foto: Divulgação) Pre Tra Tra se apresenta na primeira noite (Foto: Divulgação) Caim toca sexta-feira (Foto: Duane Carvalho/Divulgação) Performance Memórias Imaginadas das Terras por onde Andei, com Daniela Lisboa, ocorre na sexta (Foto: Divulgação) Spadina Banks faz performance no sábado à noite (Foto: Divulgação) Zingue se apresenta no sábado à noite (Foto: Divulgação) Feira Boca-Pio (iniciativas locais) com DJs Fricoti é na tarde de sexta (Foto: Divulgação) Flor de Imbuia toca na noite de domingo (Foto: Divulgação)

Confira a programação completa:

14 de novembro (quinta-feira)

19:00 – Exibição de Curta-Metragens

20:00 – Mistura Fina - Dança com Ruan Wills

20:30 – Pre Tra Tra (música)

15 de novembro (sexta-feira)

13:00 – Feira Boca-Pio (iniciativas locais). Com DJs Fricoti,

18:00 – Caim (música)

20:00 – Performance Memórias Imaginadas das Terras por onde Andei. Com Daniela Lisboa

20h30 – BaYo (música)

16 de novembro (sábado)

13:00 – Feira Boca-Pio (iniciativas locais). Com DJs Fricoti,

18:00 – Zingue (música)

20:00 – Spadina Banks (performance)

20:30 – Roberto Ribeiro e Grupo Samba de Maré (samba)

17 de novembro (domingo)

13:00 – Feira Boca-Pio (iniciativas locais). Com DJs Fricoti,

20:00 – Flor de Imbuia (música)

18 de novembro (segunda-feira)

18:00 – Baianidades Entrevista com Gerônimo

20:00 – Sarau Som das Sílabas Especial com Roberto Mendes, Jorge Portugal, Gabriel Póvoas e Clarissa Macedo.