Festival nos EUA anuncia filme de Lázaro Ramos como ‘o melhor desde Cidade de Deus’

O Pan African Film Festival, evento de Cinema em Los Angeles, nos EUA, anunciou Medida Provisória, filme do baiano Lázaro Ramos, como o “melhor filme brasileiro desde Cidade de Deus”, grande produção de Fernando Meirelles e Kátia Lund lançada em 2002.

Divulgação

O longa, que traz no elenco nomes como Alfred Enoch (famoso por How To Get Away With A Murder, e que morou em Salvador na infância), Taís Araújo (esposa de Lázaro), Seu Jorge, Adriana Esteves e Renata Sorrah, já venceu o festival de cinema de Memphis, na categoria Melhor Roteiro, agora chega em mais dois festivais americanos: SXSW (South By Southwest) e o PAFF (Pan African Film Festival).

Divulgação

Já no SXSW, em que também concorre, o filme terá sua aguardada apresentação nesta quarta-feira (17).

O longa de ficção se passa no Brasil de um futuro não muito distante, quando o governo instaura uma perseguição contra cidadãos negros e os obriga a migrarem para a África. Diversas questões políticas e sociais são debatidas a partir dessa premissa, mas sempre com uma boa dose de humor.

No Brasil, a previsão de estreia de Medida Provisória é no segundo semestre.

Leia mais notícias do Alô Alô.