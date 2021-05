Festival Novíssimos Lab reúne novas vozes da música baiana

A cena musical baiana contemporânea está representada no Festival Novíssimos Lab, nesta sexta e sábado (7 e 8), no Youtube da Maré Produções, às 20h. Clariana, Cronista do Morro, Nara Couto, Nêssa, Di Cerqueira, Maya, Japa System, Yan Cloud e Igor Liberato são as atrações deste projeto, que tem curadoria de Fernanda Bezerra (Maré Produções) e Ênio Nogueira (Selo IXI).

O festival servirá também como uma relevante vitrine para esses artistas, já que as lives serão acompanhadas por profissionais de destaque no mercado da música, como Michelly Mury (Casa Natura Musical), Luciana Adão (Oi Futuro), Plínio Rattes (Sesc Bahia) e Anderson Foca (Festival do Sol). Todos eles darão sugestões e ficarão atentos a oportunidades para os cantores e cantoras.

“O Festival Novíssimos Labs chega para impulsionar uma cena extremamente criativa e potente. Para além de um festival, queremos criar conexões entre os artistas e os mercados de circulação e venda de shows”, afirma Fernanda Bezerra.

Nêssa, uma das cantoras que se apresentará, fala sobre a importância do Novíssimos Labs para os artistas: “É sempre importante ter festivais que fomentem a música alternativa nacional. E neste contexto, a oportunidade e visibilidade que o Novíssimos Lab nos dá se torna ainda mais especial. Apresenta nosso trabalho para as pessoas justamente numa hora que estamos sem shows presenciais e com as carreiras prejudicadas”, afirma.



Sexta e sábado (7 e 8), às 20h, no YouTube da Maré Produções(youtube.com/mareproducoesculturais). Gratuito