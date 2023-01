Festival Oferendas volta a celebrar Yemanjá com uma grade que está barril dobrado; veja programação

O centenário da Festa de Yemanjá no Rio Vermelho será celebrado com o retorno do Festival Oferendas ao Lálá Casa de Arte, na Rua da Paciência. Nos dias 1° e 2 de fevereiro, a 12ª edição do evento reunirá artistas e público para um presente musical para a Rainha do Mar e acontecerá na varanda do espaço (Rua da Paciência, 329 – Rio Vermelho), voltada para a Praia da Paciência, com shows, performances e DJ sets.

A grade está daquele jeitão: incrível e à altura tanto do centenário quanto da felicidade por poder retornar após dois anos de hiato sem a festa. Curador, produtor e idealizador do evento, Ricardo Dantas afirma que propõe um triângulo conceitual entre Salvador, Recôncavo Baiano e "Áfricas".

Entre os artistas confirmados, estão a cantora angolana Jéssica Areias com participação de Neila Kadhí, a banda Metá Metá com as participações de Alessandra Leão e Jadsa, o Coletivo Xaréu com participações de Mateus Aleluia Filho e Ana Paula Albuquerque, o rapper Hiran convidando Wendel, Sued Nunes e Marí Alves, Rei Lacoste com participações de Pivoman, Bebé e Giovani Cidreira.

Respira que tem mais: o cantor e guitarrista Felipe Cordeiro, Nara Couto com participações de Jonathan Ferr, Gabi Guedes, Felipe Guedes e Ellen Oléria e as cantoras Bárbara Eugênia, Marcia Castro, Dani Vie e Josyara. Entre os shows, nove DJs também se apresentarão durante o festival: Adrielle Coutinho, Ubunto, Mozaum, Tutu Moraes, Jerônimo Sodré, Grace Kelly, Riffs, Carneiro e Patricktor4 já estão confirmados no controle das pickups.

Os ingressos colaborativos que dão acesso à casa estão à venda no Sympla e custam R$ 140 (um dia) ou R$ 250 (dois dias). O público, no entanto, assiste aos shows na rua.

PROGRAMAÇÃO - OFERENDAS 2023

1° de fevereiro

DJ Adrielle Coutinho

Metá Metá convida Alessandra Leão e Jadsa

DJ Carneiro - Primavera, Te Amo e Dani Vie

Coletivo Xaréu convida Mateus Aleluia Filho e Ana Paula Albuquerque

Hiran convida Wendel, Sued Nunes e Marí Alves

DJ Marí Alves

Rei Lacoste convida Pivoman, Giovani Cidreira e Bebé

DJ Patricktor4 e Felipe Cordeiro

Marcia Castro e convidados

2 de fevereiro