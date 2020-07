Festival online busca novos talentos da música na Bahia; veja como concorrer

O I Festival Mugunzá de Música da Bahia, que visa selecionar inicialmente 30 intérpretes com composições musicais inéditas, em todo o estado, para concorrer à gravação de um EP, videoclipe e contrato de gerenciamento da carreira, está com inscrições abertas até o próximo dia 19 de julho.

Para se inscrever, é necessário enviar um vídeo cantando uma composição que seja inédita, de qualquer gênero musical, além de preencher a ficha de inscrição.

A ideia do projeto é, além de promover entretenimento, descobrir canções autorais, conhecendo artistas baianos, e estimulando o cenário musical.

Como são tempos de quarentena, a primeira edição do Festival Mugunzá teve de ser realizada via internet, o que não impede o público de se aproximar do trabalho de novos artistas, expandido os acessos e também os afetos, neste período de pandemia.

Após a seleção dos 30 intérpretes, o público conectado passa a decidir quem permanecena disputa. Serão quatro etapas e a revelação do vencedor do Festival Mugunzá ocorrerá no dia 13 de setembro.

Para acompanhar de perto o evento, curta o perfil do estúdio de gravação Mugunzá Records.

As inscrições seguem até o dia 19 de julho pelo email mugunzarecords@gmail.com.

O I Festival Mugunzá de Música da Bahia é uma realização Mugunzá Records, em parceria com a Rosza Filmes, a LadeiraLoop e a Tribuzana Filmes.