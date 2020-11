Festival Ori terá seis horas de programação dedicado à arte e cultura negra

A primeira edição do Festival Ori estreia nesta sexta (20), integrando-se às comemorações do Dia da Consciência Negra. Desenvolvido e realizado pelo Cultne, maior acervo digital de conteúdo negro do país, o evento celebra o presente e o legado do povo negroem mais de seis horas de produção audiovisual.

A programação inédita acontece no formato de revista eletrônica e agregando artistas e personalidades negras das 15 às 21h, em entrevistas, reportagens especiais, humor, música, poesia, história e narrativas negras. As gravações acontecem desde setembro, com locações no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

Apresentada por Lica Oliveira, Rafael Mike, Aza Njeri e Carlos Alberto Medeiros, o festival Ori terá transmissão ao vivo a partir de estúdio montado no Rio. Entre os destaques está o lançamento do clipe com uma canção inédita de Altay Veloso e Paulo Cesar Feital, nas vozes de sete cantoras negras: Marcelle Motta, Fabíola Machado, Amanda Amado, Flávia Santana, Tabatha Aquino, Gil Miranda e Rafaela Soares.

Nelson Maca apresenta o Ori Slam Lonan no evento (Foto: Adeloyá Magnoni/divulgação)

O evento também abriga o Slam Ori Lonan, competição de poesia falada que será transmitida ao vivo de Salvador, com apresentação do poeta Nelson Maca e participação de poetas de São Paulo, Pernambuco, Rio e Bahia. E contará com Tributo à Ruth de Souza e entrevistas com o cantor Lazzo Matumbi, com o cineasta Jeferson De e com Vovô do Ilê e João Jorge, que falam sobre Blocos Afro.

O evento conta com participações internacionais de correspondentes nos Estados Unidos (Isabela Adão), Inglaterra (Cláudia Dandara) e Alemanha (Ras Adauto), trazendo contribuições da diáspora africana mundial para a revista eletrônica. A maior parte da programação é de material inédito, com breves inserções de pérolas do acervo histórico do Cultne resgatadas para dialogar com as gravações recentes. O festival é realizado pelo Cultne e Olabi, em parceria com Open Society Foundations e Ford Foundation. Confira a programação completa em http://www.cultne.com.br/.