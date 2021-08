Festival Oxente de Pole Dance será transmitido neste sábado (21)

A 2ª edição do Festival Oxente de Pole Dance acontece neste sábado, dia 21 de agosto, em homenagem ao Carnaval. O público poderá acompanhar evento ao vivo pelo YouTube, a partir das 17h. A proposta é levar para o palco do Teatro Vila Velha um carnaval fora de época.

Esta edição está repleta de grandes artistas da categoria. Erika Thompson, treinadora e atleta da atividade física, já confirmou presença. Autodidata, é campeã do Pole Theatre Brasil, um renomado campeonato que ocorre no mundo inteiro.

Outro artista confirmado é Renan Leal, instrutor de pole dance no Rio de Janeiro e duas vezes campeão do Exotic Generation, incluído em 2020 na edição na Rússia. Unindo-se ao time da bailarina gaúcha, criadora do curso “Poder da libido”, Letícia Telles. Em 2011, a Letícia conheceu o Pole Dance, e se encantou ao ver uma mistura de todos os estilos em um só equipamento, em 2013 já fazia parte da organização do Festival Gaúcho de Pole Dance e Artes.

Ana Limy, sócia e idealizadora do Copa Pole, iniciou sua trajetória no Pole Dance em 2012. Participante ativa de festivais e campeonatos, Ana é campeã da categoria Pole Art Profissional e Duplas Aero Dance Show 2018, vice-campeã brasileira de pole sports categoria profissional duplas 2018 e vice-campeã Brasil Pole Championship 2018 categoria profissional, além de produtora de um dos maiores festivais de pole dance do Brasil, o Rio Pole Fest.

O Festival tem como idealizadora Gigi Lovers, instrutora e artista de pole dance e artes circenses, e propõe exaltar e valorizar as produções, studios e artistas da modalidade do Norte e Nordeste do Brasil. O evento traz 100% de liberdade artística para todos os participantes e convidados, além da mistura de linguagens artísticas como o teatro, a dança e o circo. “Neste ano, o tema escolhido vem como uma libertação e exaltação da maior festa popular do mundo que infelizmente não aconteceu em 2021, mas terá sua micareta (carnaval fora de época) garantida na nova edição do festival”, explica Gigi.

O evento ainda conta com Aisha Britto de Salvador, instrutora de pole dance, formada em Artes Cênicas; Uriel Trindade, bailarino e pole dancer; Karine Ribeiro, sergipana idealizadora Be Sexy, Festival de Pole Dance e Artes Sensuais em Aracaju e Pioneira de Exotic Pole em Sergipe; Roberta e Carolina Martins, as irmãs e sócias do Pin Up Pole Studio, no Rio de Janeiro.

Serviço

2ª edição do Festival Oxente de Pole Dance

Data: 21/08(sábado)

Local: Teatro Vila Velha/Salvador-BA

Horário:17:00

Transmissão: streaming ao vivo pelo YouTube. https://youtube.com/user/teatrovilavelha