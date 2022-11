Festival Paisagem Sonora reúne Ifá, Lazzo, Afrocidade e Aila Menezes em em Santo Amaro

Depois de cinco anos, o Festival Paisagem Sonora – Formação, Gestão e Difusão da Música está de volta. De quinta (17) a sábado (19), sua quarta edição transformará a cidade de Santo Amaro num grande palco para conferências, atividades de formação, intervenções urbanas e shows que colocam em foco a música como representação de culturas, afirmação identitária, compartilhamento de saberes, diálogos interculturais e inovação tecnológica. A programação, totalmente gratuita, inclui 12 mesas de debate, um curso sobre direitos autorais, três oficinas, lançamentos e 12 shows.

“O Recôncavo da Bahia se constitui como uma das forças motrizes de ancestralidade, sobretudo pelo seu caráter polissêmico de sonoridades e ecologia acústica. Não por acaso, parte da fortuna da escrita da Música Popular Brasileira tem como forte índice o som fundamental afro-diaspórico produzido neste território de identidade”, contextualiza Danillo Barata, idealizador do projeto, que responde pela coordenação geral junto a Daniele Canedo, dupla que ainda se une a Cláudio Manoel e Ellen Mello na curadoria, tendo também Ellen Mello e Layno Sampaio Pedra na produção, todos servidores do Centro de Cultura Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Cecult/UFRB), que realiza o evento junto à Fundação Nacional de Artes (Funarte).

A proposta do festival nasceu, em 2013, como uma homenagem ao pesquisador canadense Murray Schafer, criador das expressões “ecologia acústica”, “esquizofonia”, “som fundamental” e “paisagem sonora” – conceito que se refere à análise do universo sonoro que nos rodeia. Neste ano, o evento reverencia a viola machete como elemento singular e destaca sua repercussão nas formas de apresentação do samba chula, afro-sambas, pagodão e em outras sonoridades contemporâneas que têm matrizes nos elementos do samba de roda da região.

O Festival Paisagem Sonora faz parte do Paisagem Sonora – Programa de Promoção da Música do Recôncavo da Bahia, que objetiva promover a valorização da diversidade musical contemporânea a partir das tradições originárias de matrizes africanas e indígenas da música. Desde maio, o Programa, que tem apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX) e da Pró-Reitoria de Extensão (Proext), vem desenvolvendo iniciativas de formação, qualificação profissional e difusão, de modo a contribuir para a promoção do intercâmbio entre fazedores da cultura, artistas, profissionais da música e a comunidade acadêmica.

PROGRAMAÇÃO DIA 1 – A abertura do IV Paisagem Sonora será na quinta (17), das 9h às 12h, no Pavilhão de Aulas do Cecult, com a saudação dos Alabês e a Mesa #01 “Artivismos urbanos: vagalumes, formigas e borboletas em alianças”, que receberá a dupla Cíntia Fernandes (UERJ) e Micael Herschmann (UFRJ). Das 14h às 16h, também no Pavilhão de Aulas do Cecult, duas mesas com trabalhos selecionados em chamada pública tematizam “Gêneros, pós-gêneros, sexualidades e práticas musicais”, na Mesa #02, e “Música em diálogo: palcos, presenças e personas”, na Mesa #03. Das 16h às 17h30, no mesmo local, uma primeira oficina aberta de música traz Anderson do Samba com a prática “DNA Samba Reggae – Diálogo, negritude e ancestralidade”, em que trata dos mestres e ritmos variados do samba e da música afro-brasileira, apresentando uma breve história, além de técnicas e ritmos de instrumentos.

A partir das 20h, o Pavilhão de Aulas do Cecult recebe a primeira noite de shows, começando com a prata da casa, o Coletivo Xaréu, seguido de Anderson do Samba & Solista Qué Base, Vox Sambou e Afrocidade.

A banda Afrocidade se apresenta na quinta (17) (Roncca/divulgação)

PROGRAMAÇÃO DIA 2 – A segunda data do Paisagem Sonora, na sexta (18), começa com três mesas acontecendo ao mesmo tempo, das 9h às 12h, no Pavilhão de Aulas do Cecult: Mesa #04 – “Cartografias, sons, redes e fluxos”, Mesa #05 – “Música em diálogo: a psicanálise, o improviso e o teatro” e Mesa #06 – “Indicadores Culturais_01”, que integra o Seminário Integrativo da Pós-graduação Lato Sensu em Políticas e Gestão Cultural, apresentando e discutindo trabalhos de levantamento de indicadores culturais.

Ao meio-dia, é hora de receber com feijoada a chegada da 13ª edição da “Caminhada pela vida e liberdade religiosa”, realizada por Baba Pote e Ilê Axé Oju Onirê, de onde o cortejo parte às 8h da manhã. Também ao meio-dia e até as 16h, é ativado o “Estúdio África Santo Amaro”, que faz parte do “Festival Estúdio África”, resultado de residência artística com a premiada fotógrafa africana Fatoumata Diabaté, com idealização da antropóloga Goli Guerreiro. As fotógrafas baianas Íria Barbosa, Íris Lopes Brito e Maia Gonçalves, que participaram da experiência formativa, montam um estúdio e convidam o público a ser retratado em uma atmosfera retrô e estilizada, numa ambientação baseada na regionalidade do interior baiano e na expressão dos movimentos populares da década de 1980.

Para iniciar a tarde, das 14h às 16h, no Arquivo Público, a #Mesa #07 – “Fomento, difusão e internacionalização da música” recebe como convidados Eulícia Esteves (Funarte), Gabriel Lunelli (músico e compositor), Giba Gonçalves (Batalá Mundo) e Vince Athayde (Hack Modular). Em seguida, das 16h às 17h30, no Pavilhão de Aulas do Cecult, haverá mais uma oficina aberta de música, desta vez com Pedro Marighella em “Reivindicar poderes da contemporaneidade para o Recôncavo Baiano: uma introdução ao uso do sampler SP404”, em que, a partir de instruções sobre a manipulação do clássico sampler SP404 da Roland, serão trazidas reflexões sobre a superação do subdesenvolvimento, analisando a distribuição de formas e poderes oferecidas pelas elites tradicionais no grande projeto de poder brasileiro.

À noite, às 19h, tem lançamento de livros no Arquivo Público e, às 20h, mais uma série de shows no Pavilhão de Aulas do Cecult, com Neila Kadhí, o encontro de Pedro Marighella e Pedro Filho, Sued Nunes e IFÁ feat Lazzo Matumbi.

Aila Menezes se apresenta no encerramento do festival (Inovar/divulgação)

PROGRAMAÇÃO DIA 3 – No sábado (19), o IV Paisagem Sonora novamente começa com três mesas concomitantes, das 9h às 12h, no Pavilhão de Aulas do Cecult: Mesa #08 – “Cenas musicais negras e decoloniais”, Mesa #09 – “Formação em música e artes” e Mesa #10 – “Indicadores Culturais_02”, segunda atividade do Seminário Integrativo da Pós-graduação Lato Sensu em Políticas e Gestão Cultural.

Das 14h às 16h, as duas últimas mesas com trabalhos selecionados: Mesa #11 – “Paisagens sonoras e cultura da conectividade” e Mesa #12 – “Política, gestão e economia da música”. Depois, das 16h às 17h30, tem a terceira oficina aberta de música, “Princípios básicos de mixagem para DJs”, em que Ian Valentin apresenta aspectos fundamentais para uma boa mixagem, por meio do software Traktor Pro.

A noite de encerramento, a partir das 20h, terá Samba Chula Renovação, Roberto Mendes, DJ Ian Valentin e Aila Menezes, fechando o evento no Pavilhão de Aulas do Cecult.