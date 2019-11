Festival Pura Vida reúne música e esporte em Stella Maris neste fim de semana

Reunindo música, esporte e sustentabilidade, o Festival Pura Vida chega este fim de semana na praia de Stella Maris. A programação começa nesta sexta (1), que traz Àttooxxa, os DJ´s Sany Pitbull, do Rio de Janeiro, e Leandro Vitrola, e o grupo de rap Underismo.

Outros atrações, como Adão Negro e Pedro Pondé, que se apresentam no sábado (2), e O Liberato, que sobe no palco domingo (3), também estão na grade.

Para quem quer se divertir além dos shows, o Festival promove competições de surf, que conta com seis categorias, entre elas a feminina, master e para pais e filhos, e um campeonato de futevôlei e altinha. Os interessados no surf devem entrar em contato por meio do número 71 99172-8812.

Já a disputa do futevôlei tem inscrições através dos perfis do Instagram @futevoleisalvador e @alta.ssa. Todos atletas inscritos nos campeonatos de surfe e futevôlei ganharão passaporte para os três dias de shows e 50% de desconto para o acompanhante.

Durante o festival, a produção recolherá doações de materiais que auxiliarão a limpeza das praias atingidas com manchas de óleo, como a própria praia de Stella Maris e Praia do Flamengo.

Os ingressos custam R$40, cada dia, e R$70 o passaporte com dois dias de festa. No domingo a programação é gratuita.



Confira a programação completa e os valores:

Sexta (01/11):

- Attooxxa

- Dj Sany Pitbull (RJ)

- Underismo

- Dj Leandro Vitrola

Sábado (02/11):

- Adão Negro

- Pedro Pondé

- Clariana

- Dj Kioma

Domingo (03/11):

- O Liberato

- Vinni

- Ávila Vibe Music

- Dj Monique Viana

O quê: Festival Pura Vida em Stelaa Maris

Quando: Sexta (1), sábado (2) e domingo (3) a aprtir das 18h

Onde: Praia de Stella Maris

Ingresso: R$70 (passaporte dois dias); R$40 (dia). Domingo gratuito.

Venda: site do Sympla