Festival Radioca anuncia grade completa, confira

A quinta edição do festival Radioca anunciou as últimas atrações da sua grade de programação. Os dois últimos artistas divulgados foram o baiano Lazzo Matumbi e a novidade da música pernambucana, a cantora Jessica Caitano.

Os dois se juntam a mais de 15 cantores confirmados, que representam o som dos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Pará, Acre, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

Em 2019, a festa acontecerá em cinco dias, entre seis e dez de novembro, e ocupará diferentes espaços culturais de Salvador, que é a grande novidade do evento no ano.

Confira a programação completa do Radioca:

6/11 (quarta-feira) a partir das 19h30

- Teatro Castro Alves: Tim Bernardes (SP) + Tiganá Santana (BA) + Amaro Freitas Trio (PE)

7/11 (quinta-feira) a partir das 19h30

- Arena do Sesc-Senac Pelourinho: Luiza Lian (SP) + Livia Nery (BA)

8/11 (sexta-feira) a partir das 19h30

- Arena do Sesc-Senac Pelourinho: “Processo criativo compartilhado: Papo Musicado”, com Tulipa Ruiz (SP) + Livia Nery (BA) + Josyara (BA)

9/11 e 10/11 (sábado e domingo) a partir das 16h

- Chácara Baluarte (Santo Antônio Além do Carmo): João Donato (AC) e Tulipa Ruiz (SP) + Tuyo (PR) + Afrocidade (BA) + Dônica (RJ) + Illy (BA) + Abayomy (RJ) com participação de Saulo Duarte (PA) + Céu (SP) + Mestre Anderson Miguel (PE) com participação de Siba (PE) + Tangolo Mangos (BA) + Lazzo Matumbi (BA) + Jessica Caitano (BA)