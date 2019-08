Festival Radioca divulga primeiras atrações

A 5ª edição do Festival Radioca anuncia as primeiras atrações da programação que vai ocupar diferentes espaços de Salvador, em novembro. A abertura do evento acontece no dia 6, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, com shows de Tim Bernardes (SP), Tiganá Santana (BA) e Amaro Freitas Trio (PE). O primeiro lote de ingressos está à venda pelo valor de R$ 30 | R$ 15, no Ingresso Rápido. O Radioca segue até o dia 10 de novembro, compondo cinco dias de música.

Integrante da banda O Terno, o músico, compositor, produtor musical e multi-instrumentista Tim Bernardes mostra repertório baseado em seu primeiro trabalho solo, 'Recomeçar', no primeiro dia do Radioca. Além dele, o compositor, cantor, instrumentista, produtor musical e pesquisador baiano Tiganá Santana se apresenta na primeira noite, com músicas do quarto álbum lançado no Radioca, pelo selo sueco ajabu!, e temas que marcam a carreira do artista.

Quem encerra o primeiro dia de festival é o pianista e compositor Amaro Freitas, uma das revelações do jazz brasileiro recente. Pela primeira vez na Bahia, o artista pernambucano apresenta um som influenciado pelo mestre do frevo Capiba, por Moacir Santos, Hermeto e Gismonti, além de outras referências do piano jazz. O repertório baseado no seu disco de estreia, 'Sangue Negro' (2016), volta-se para a cultura nordestina e traduz frevo, baião, maracatu, ciranda e maxixe para a linguagem do jazz.

Serviço

O quê: 5º Festival Radioca

Quando: 6, 7, 8, 9 e 10 de novembro de 2019

Programação

6 de novembro, às 19h30, na Sala Principal do Teatro Castro Alves

Tim Bernardes (SP), Tiganá Santana (BA) e Amaro Freitas Trio (PE)

Ingresso:

1º lote: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

2º lote: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

3º lote: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Vendas: bilheteria do Teatro Castro Alves, SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou canais digitais da Ingresso Rápido (site e aplicativo)

Classificação indicativa: 18 anos