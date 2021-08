Festival Radioca online tem shows e docs sobre casas noturnas de Salvador

O Festival Radioca deste ano vai seguir a tendência dos demais eventos desse tipo e será realizado virtualmente amanhã e domingo, às 17h, no YouTube (www.youtube.com/festivalradioca). No entanto, não será apenas uma sequências de shows, como ocorre em muitos festivais digitais.

Além das seis atrações baianas que vão se apresentar, serão exibidos documentários sobre importantes espaços culturais de Salvador, que serviram como palco de gravação dos espetáculos: Casa da Mãe (Rio Vermelho); Mercado Iaô (Ribeira); Senzala do Barro Preto (Curuzu) e Teatro Gamboa (Aflitos).

Amanhã, serão exibidas as performances de Ilê Aiyê, Manuela Rodrigues e MiniStereo Público; no domingo, Taxidermia, TrapFunk&Alivio e A Trupe Poligodélica.

Os filmes revelam como os espaços culturais se relacionam com a capital baiana e fazem uma mostra de estilos, gerações e representatividades da música contemporânea do estado. A produção do Radioca decidiu dar visibilidade às casas que abrigam a cena musical independente soteropolitana por causa dos probelmas que elas passaram durante este um ano e meio de pademia.

O Radioca também está promovendo uma campanha emergencial em prol destes quatro espaços, a #EuAbraçoNoSSAsCasas, no site www.radioca.com.br/nossascasas. As doações são a partir de R$ 10.

Para celebrar a edição deste ano, amanhã, às 19h, após a estreia do primeiro episódio do doc show, a plateia se reunirá em uma festa virtual em sala no Zoom, com discotecagem dos DJs el Cabong, Sica, Mauro Telefunksoul e Jadsa. Para participar deste momento, é necessária a retirada de ingresso gratuito na Sympla (www.sympla.com.br/radioca).

O projeto “Rede Radioca – NoSSAs Casas Doc Show” tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

- Campanha #EuAbraçoNossasCasas

Em prol da Casa da Mãe (Rio Vermelho), Mercado Iaô (Ribeira), Senzala do Barro Preto (Curuzu) e Teatro Gamboa (Aflitos)

Em: www.radioca.com.br/nossascasas

- Nossas Casa Doc Show

28 de agosto, 17h: Ilê Aiyê, Manuela Rodrigues e MiniStereo Público

29 de agosto, 17h: Taxidermia, TrapFunk&Alivio e A Trupe Poligodélica

Em: www.youtube.com/festivalradioca

- Festa Rede Radioca

28 de agosto, 19h: DJs el Cabong, Sica, Mauro Telefunksoul e Jadsa

Em: Sala no Zoom | Retirada de ingresso gratuito em www.sympla.com.br/radioca

Mais informações: www.radioca.com.br/nossascasas