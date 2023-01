Festival Rec-Beat: a boa liga musical entre Bahia e Pernambuco 

Festival realizado há 27 anos em Recife e com edições em vários outros estados, o Rec-Beat chega a Salvador neste sábado (21), no Trapiche Barnabé, no Comércio. E para a estreia por aqui, a ideia foi promover encontros inéditos entre artistas das cenas musicais contemporâneas de Pernambuco e da Bahia.

Assim, foram escalados os baianos Josyara, Melly, Nêssa e Freshprincedabahia e os pernambucanos Joyce Alane, Martins, Johnny Hooker e Marley no Beat. Na abertura e durante os intervalos, o DJ 440 comanda a pista.

“A música baiana sempre esteve presente com destaque no Rec-Beat”, afirma Antonio “Gutie” Gutierrez, diretor e curador do festival. Por lá, já passaram artistas como Mateus Aleluia, BaianaSystem, Tom Zé, IFÁ e Xenia França, entre outros, em diferentes edições. “Consideramos a produção musical baiana e pernambucana referências históricas no contexto da música brasileira. Para nós, é uma honra poder realizar esta edição do Rec-Beat em Salvador com esses encontros sonoros, uma forma de celebrar toda nossa admiração e respeito pela produção musical da Bahia”, completa.

Animado em apresentar por aqui o show de lançamento do álbum Orgia (2022), Johnny Hooker garante que a energia do festival, que sempre apresenta novos artistas, é a melhor possível. Ele conta que já esteve três vezes no Rec- Beat, sempre durante o Carnaval, em ótimos shows. È o que ele espera repetir, misturando canções do novo álbum, hits dos anteriores e releituras. E também no feat com Nêssa. “Não vai nem precisar riscar o fósforo. Pelo ensaio já foi muito bom”, brinca o cantor.



Uma das músicas que Johnny fará com Nêssa é Beija-Flor, da Timbalada, já gravada por ele. “Essa troca entre a música baiana e a pernambucana tem de acontecer mais, pois temos muito em comum, no calor, no afeto, na pluralidade de ritmos e nas misturas com a cultura afro”, afirma Johnny, acrescentando que achou o Trapiche Barnabé lindo.

O festival é uma realização da Baluart Produtora, com produção da Rec-Beat Produções e Leão Produções, patrocínio da Oi, Devassa e do Governo da Bahia e apoio cultural do Oi Futuro e Labsonica.

FESTIVAL REC-BEAT SALVADOR

Atrações

DJ 440

Melly encontra Joyce Alane

Josyara encontra Martins

Johnny Hooker encontra Nêssa

Freshprincedabahia encontra Marley no Beat

Quando: 21 de janeiro (sábado), a partir das 16h30

Onde: Trapiche Barnabé (Av. Jequitaia, 5 – Comércio)

Quanto: R$ 50| R$ 25 . Vendas pela Sympla

Diversão em casa e pela cidade

A banda Afrocidade comanda o show na Fábrica Cultural (Foto: Rocca/Divulgação)

Mercado Iaô agita a Ribeira

A banda Afrocidade será a anfi triã da segunda edição do Mer cado Iaô, domingo (22), na Fábrica Cultural, na Ribeira. Em clima de rap, funk e muitas batidas percussivas, o grupo recebe convidados A Dama e Vandal. A abertura das apresentações, que começam por volta das 18h, é de Gibi e Sistema Paggotrap. Em sua 5ª edição, o evento segue na mistura de música, gastronomia e feira com produtos e serviços criativos - desatacando a produção de mulheres negras. Os portões estarão abertos às 10 h, com entrada franca até 14h. A partir deste horário, os ingres- sos estarão à venda por R$ 30 | R$ 15.

Salve os mestres

A cantora Manuela Rodrigues apresenta domingo, às 17h, no Teatro Gamboa, o show GilCae- tanoChicoeeEu, em que forma um dueto com o violonista Ruan de Souza. A dupla interpreta canções de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque em diálogo com composições de Manuela, em

que homenageia seus grandes mestres. A formação intimista, voz e violão, permite que os artistas experimentem novas possibilidades para construir caminhos musicais para canções bem conhecidas. Ingressos: R$ 30 | R$ 15, à venda na bilheteria 1h antes do início.





A jornalista Liliane Reis comanda a nova temporada do Decola (Foto: Divulgação)

Decola: Viagem da Bahia à Amazônia

A jornalista baiana Liliane Reis está de volta à estrada na segunda temporada do programa Decola, que estreia neste domingo, às 21h30, no canal on-line no Cinebrasiltv – que também está disponível em algumas operadoras de TV. Nos 20 episódios, a andarilha Lili parte do Sul da Bahia, passa por vários estados do Nordeste e do Norte, rumo ao coração da Floresta Amazônica, nas fronteiras com a Venezuela, Peru e Colômbia. No episódio de estreia, Caraíva, ela visita a comunidade litorânea e ribeirinha que faz divisa com Minas Gerais. A direção é de Daniel Zarvos. www.cinebrasilja.com.

The Masked Singer de volta à telinha

Quem gosta de jogo de adivinha pode aderir à brincadeira e tentar descobrir quem está por trás das máscaras na terceira temporada do programa, que estreia neste domingo, na Globo/TV Bahia, às 15h45. Ivete Sangalo segue no comando, junto com Priscila Alcântara, e Sabrina Sato e Mateus Solano entram para completar o time de jurados ao lado da Taís Araujo e Eduardo Sterblitch . "Tem que acreditar na fantasia e tem que se divertir. Eu vi muita gente que saiu e falou: ‘a dança não era o meu forte, a música não era o meu forte, essa experiência não era o meu forte’. E acabou vivendo uma experiência muito linda, vitoriosa e com muitas descobertas. Então, eu acho que o ‘The Masked Singer Brasil’ é sobre acreditar que é possível fazer as coisas", diz Ivete