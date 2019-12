Festival reúne gastronomia, arte e música no MAM

Com a proposta de reunir gastronomia, arte e música em um mesmo espaço, o FAM Festival será a grande atração do Museu de Arte Moderna da Bahia nos dias 14 e 15 de dezembro. O evento que nasceu em São Paulo, e já acumula 20 edições em território paulista, visita pela primeira vez uma cidade diferente, e montou um modelo itinerante para percorrer mais quatro capitais em 2020.

Na programação, mais de 20 horas de apresentações musicais, que misturam gêneros como o jazz, blues e composições instrumentais, e a reunião de sete renomados chefs, nacionais e internacionais, que compõem diferentes estilos gastronômicos. Nomes como Tereza Paim (Casa de Tereza) Beto Pimentel (Paraíso Tropical), Fabrício Lemos (Ori), Caco Marinho (Fogo BBQ), José Morchon (La Taperia), Rafael Zacarias (Bravo) e o chef australiano Richard James.

Entre os nomes que levam sons inéditos para o MAM, o maestro e compositor soteropolitano Letieres Leite leva no sábado seu quinteto ao encontro Morena Nascimento, bailarina e coreógrafa mineira, além do duo do saxofonista capixaba-paulista Marcelo Coelho com o percussionista baiano Marco Lobo, que se apresenta no domingo. O Olodum marca presença nesse mesmo dia com Elpídio Bastos, que se junta ao paulista Rodrigo Sá em cima do palco.

Outras atrações locais que também se apresentam no festival estão as bandas Skanibais, Ifá com participação de Tássia Reis, Sexteto Geléia Solar e a cantora Josyara. A americana Alma Thomas chega em Salvador no domingo pela primeira vez em sua carreira, e traz para o FAM uma apresentação que homenageia a soul music de Aretha Franklin. Os shows acontecem a partir das 12h nos dois dias, na Praça MAM e no Palco Mar Getnet.

Nas performances artísticas, técnicas como malabares, buugengs e bambolês são explorados pelo grupo Triskle, que faz uma mistura de dança e de ilusões, e o espetáculo Cá Entre Nós, produzido pelo grupo Arte Entre Nós.

Serviço:

O quê: FAM Festival

Quando: Sábado (14) e domingo (15) a partir das 12h

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (Contorno)

Entrada gratuita e pode ser adquirida através do site do Sympla (entrada sujeita a lotação)