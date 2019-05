Festival Rock Concha 2019 acontece em julho

O Festival Rock Concha teve sua edição confirmada em 2019, ano em que completa três décadas de realização. O evento acontece nos dias 13 de julho (Dia Mundial do Rock) e 14 de julho na Concha Acústica com uma grade de atrações de peso. No dia 13, quem comanda o palco é Camisa de Vênus, Ratos de Porão, Malefactor e Drearylands. Já no dia 14, será a vez do Planet Hemp, Pedro Pondé e Alquímea. Os portões serão abertos às 15h30 e os shows terão inicio às 17h.

Os ingressos, que variam de R$ 50 a R$ 200, já estão disponíveis para vendas na bilheteria do TCA, SAC’s dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site Ingresso Rápido. Esse ano, o Rock Concha traz como novidade, a Feira do Rock que vai reunir gastronomia, música, feira de CD's e vinil, além de entretenimento e conta com a parceria na produção e curadoria da rádio web Rock Freeday.

A primeira edição do Rock Concha foi em 1989 quando o dito BRock começou a sucumbir à própria indulgência e à ascensão do sertanejo. O Rock Concha trouxe em suas primeiras edições os maiores nomes daquela geração: Paralamas, Marina, Capital Inicial, Ira!, Titãs e Kid Abelha, dentre outros. O festival ficou mais de vinte anos fora do ar até voltar em 2012 com bandas como Sepultura, Fejat, Baiana System, Efeito Manada, Pitty, Raimundos, Vivendo do Ócio e Teatro Mágico que fizeram shows memoráveis no consagrado palco da Concha. De lá pra cá, já foram sete edições com mais de 40 bandas e artistas.





Serviço

O que: Festival Rock Concha 30 Anos

Quando: 13 e 14 de julho

Horário: 15h30 – abertura dos portões / 17h – inicio dos shows

Atrações:

- Dia 13: Camisa de Vênus, Ratos de Porão, Malefactor e Drearylands

- Dia 14: Planet Hemp, Pedro Pondé e Alquímea

Ingressos: Platéia - R$ 50 (meia) / R$ 100 (inteira) | Camarote - R$ 100 (meia) / R$ 200 (inteira)

Vendas: Bilheteria do TCA, SAC’s dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site Ingresso Rápido