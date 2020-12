Festival Rumpilezz ressalta matriz africana em programação virtual

O legado dos ritmos de matriz africana na formação da música brasileira está em destaque no Festival Rumpilezz - Música e Pensamento, que acontece de quarta (2) a sexta-feira (4), com programação gratuita e totalmente virtual. Promovido pelo Instituto Rumpilezz, o festival conta com dois webinários, reunindo pesquisadores baianos, da Nigéria e de Cuba, e uma oficina formativa de aplicação do Método UPB, com trocas com músicos, musicistas e estudantes sobre processos criativos.

Idealizado pelo maestro e educador Letieres Leite, o Festival traz a música brasileira para o centro dos debates, revelando os seus conceitos fundamentais e estruturantes como consequência da diáspora negra. “Sempre percebi que existia um hiato na minha observação e compreensão da música brasileira em direção à sua complexidade rítmica, principalmente em relação à herança das suas músicas de matrizes africanas”, pontua Letieres Leite.

Fruto de mais de 30 anos de estudos e pesquisas do maestro sobre as organizações metodológicas das matrizes africanas, o Método UPB propõe, justamente, “ensinar a música popular brasileira a partir da consciência de um conceito estrutural ligado às suas raízes negras”, completa Leite. O evento terá intérpretes para Libras.

O Festival Rumpilezz - Música e Pensamento conta com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Cultural. A primeira edição do festival será retomada no primeiro semestre do ano que vem, com novas oficinas formativas, laboratórios de composição musical, concertos, uma playlist criada especialmente para o evento e quatro minidocumentários, que serão exibidos online e gratuitamente.

Música e Pensamento

Letieres abre o webinário de apresentação do Festival ao lado da Professora Dra. Denise Carrascosa, a Professora Anne Rodrigues, e o historiador, músico e educador Fabrício Mota, às 19h, com transmissão no canal do Youtube da Rumpilezz.

Na mesa seguinte, no dia 03, às 18h, o webinário “Cartografando Pedagogias Negras no Ensino de Música de Matriz Africana” reúne os pesquisadores e músicos da Nigéria e de Cuba, Prof. Dr. Félix Ayoh'OMIDIRE e Maestro Ceruto com o maestro Letieres e a pesquisadora, percussionista e diretora da Banda e Projeto Social Didá, Víviam Caroline. Transmissão também no Canal da Rumpilezz.

Já no dia 04, das 19h às 21h, encerrando a programação deste ano, o próprio Letieres Leite ministra a oficina UPB Petrobrás, abordando a aplicação do método UPB nível básico, seu respaldo histórico, vivências e prática musical. A atividade é gratuita e aberta a todos os públicos, com inscrição prévia (de 24 a 30 de novembro) e sujeita à lotação (vagas limitadas).

Serviço

Festival Rumpilezz - Música e Pensamento

De quarta-feira (2) a sexta-feira (4/12)

Gratuito

Transmissão pelo YouTube