Festival Salvador Jazz volta a acontecer no bairro do Rio Vermelho 

O jazz é um estilo musical que sempre se reinventou e mudou a música do mundo. Na Bahia, a obra instrumental é amplificada com suas raízes no samba, no afrobeat e nas influências percussivas. A música será o grande combustível da sexta edição do Festival Salvador Jazz, evento totalmente gratuito e aberto ao público, que, em sua retomada, será realizado neste sábado (3) e domingo (4), a partir das 18h, no Largo da Mariquita, Rio Vermelho.

No sábado, se apresentam Jordi Amorim, Panteras Negras, IFÁ e a Orquestra Rumpilezz. O encerramento do festival, no domingo, ficará por conta de Hamilton de Holanda, vencedor do Grammy Latino 2022 na categoria de Melhor Álbum Instrumental, Amaro Freitas, Pradarum e Guitarrada das Manas, um duo paraense formado pelas multi instrumentistas femininas, Beá e Renata Beckmann. Pioneiras em executar o gênero, comumente tocado por homens e que pela primeira vez, se apresentam em Salvador. O evento também fará uma homenagem ao músico e instrumentista, Letieres Leite, que faria aniversário no dia 8 de dezembro.

Além do jazz, que norteia todo o festival, a trilha musical trará elementos com timbragens eletrônicas, percussão afro-brasileira e muitos outros. Para Fabrício Mota, curador do evento, o jazz se comunica com muita força com a música feita na Bahia. “Salvador sempre teve uma conexão muito forte com o jazz. Teremos atrações que expandem as referências sonoras jazzísticas com outras linguagens da música negra como dub, reggae, funk, afrobeat, ijexá, samba, além da musicalidade ancestral presente das religiões afro-brasileiras. Será uma experiência renovadora de conexão e aprendizado mediada pela arte dos sons”, afirma.

Depois de um hiato de dois anos, por conta da pandemia, o festival volta a acontecer com patrocínio da Larco, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A produção é da Maré Produções Culturais, com apoio da Prefeitura de Salvador por meio da Saltur.

Serviço - Festival Salvador Jazz | sábado (3) e domingo (4), a partir das 18h, no Larqo da Mariquita | Gratuito