Festival Sesc promove cinema online e gratuito

Mais uma mostra de cinema ganhou uma edição online. A 46ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes acontece para deixar que gosta de filmes bem entretidos nos meses. Entre 19 de agosto e 20 de setembro, estão disponíveis na plataforma Cinema em Casa produções que se destacaram nas telonas em 2019. Você só precisa prestar atenção nas datas de exibição dos longas: alguns têm sessão única, outros ficam disponíveis por 24 horas, sete dias e até 30 dias.

O evento começa com a premiação dos filmes mais votados de 2019. A atriz Karine Teles anuncia os vencedores em uma transmissão ao vivo pelo Youtube do CineSesc, às 19h30 de hoje, e ainda conversa com alguns dos premiados.

A lista completa dos ganhadores e o catálogo digital do festival podem ser conferidos após a premiação no site do evento. Um dos destaques é Meu Nome é Bagdá, de Caru Alves de Souza, agraciada pelo júri na mostra Generation, dedicada a obras que retratam a juventude, do Festival de Cinema de Berlim. Exibição única na abertura, às 21h.

Divino Amor, de Gabriel Mascaro, será apresentado no dia 22 (foto/divulgação)

O premiado Divino Amor, de Gabriel Mascaro, fica disponível por 24 horas a partir do dia 22. A história acontece no Brasil, em 2027. Premiada no FEISAL, em Guadalajara, a trama mostra como uma devota religiosa usa seu ofício em um cartório para tentar dificultar os divórcios.

O fenômeno Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes, também será exibido em sessão única, no dia 23 de agosto, às 20h.

A história gira em torno do sumiço de Bacurau, um povoado do sertão de Pernambuco, do mapa. Quando uma série de assassinatos inexplicáveis começam a acontecer, os moradores da cidade tentam reagir. Mas como se defender de um inimigo desconhecido e implacável? Na bala ou no facão?