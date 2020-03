Festival #tamojunto volta este fim de semana para animar a quarentena

Com cerca de 1,5 milhão de espectadores, o festival #tamojunto está de volta neste fim de semana para animar a galera do confinamento. As novas datas são 26 a 29 de março, das 18h às 22h.

Os pocket shows, de 30 minutos cada, são transmitidos ao vivo nas contas de Instagram dos artistas, e também no site e nas redes sociais do jornal o Globo (Facebook, Twitter e canal no YouTube).

Para esta nova edição estão confirmadas lives de nomes da MPB como Baby do Brasil, Fafá de Belém, Zélia Duncan, Biquini Cavadão, Paulo Miklos, Leila Pinheiro, Emanuelle Araújo e Toni Costa, Isabella Taviani, Cláudio Nucci, o multi-instrumentista Manoel Cordeiro, Rita Benneditto, Teago Oliveira, Moreno Veloso, Luiza Brina e Arthur Nogueira. A cantora e compositora portuguesa Carminho se une à mistura brasileira e também vai presentar seus fãs com uma live.

Novos nomes da música pop brasileira ainda estão na programação como Rael, Projota, Duda Beat, Tim Bernardes, Duda Brack, BRVNKS, Glue Trip, Haikaiss, 3030, Orochi, Onze:20, Combo X, Jade Baraldo, Luiza Casé, Alice Caymmi, Silvia Machete, Tuyo e Terno Rei.

O eletrônico e o funk não ficam de fora do festival e estarão representados com Cat Dealers, Mc Rebecca e Pedro Sampaio pra ninguém ficar parado em casa. E o samba e a sofrência do sertanejo também marcam presença com Xande de Pilares, Pretinho da Serrinha, Moacyr Luz, Roberta Sá, Paula Fernandes e Felipe Araújo.

E para a alegria da criançada, os cantores mirins do The Voice Kids Carol Roberto, Pedro Miranda e Paulo Gomiz se apresentam no #tamojunto e Bia Bedran leva ainda mais animação para os pequenos.

A programação completa do #tamojunto, com horários e serviço, será divulgada sexta-feira, na edição impressa do jornal O Globo e no site do Rio Show.