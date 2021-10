Festival Tempero no Forte comemora 15 edições em Praia do Forte

Um dos destinos mais charmosos do Litoral Norte baiano, a Praia do Forte volta a receber presencialmente o Festival de Cultura e Gastronomia Tempero no Forte. O evento é citado em pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo, Sebrae Nacional e Fundação Getúlio Vargas (FGV), como uma das três principais atrações da região, junto com o São João e Réveillon, e que desde o ano de 2019 faz parte do Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo .

“Tivemos um case de sucesso com o Tempero Bahia neste ano, em Salvador, e não será diferente na Praia do Forte”, afirma Djanira Dias, produtora e realizadora do festival. “Prepare-se para degustar os melhores pratos da temporada”, completa.

De 25 de novembro a 5 de dezembro, restaurantes e chefs locais e do Brasil vão abusar da criatividade a partir do tema ‘Pimenta’, uma homenagem à marca do festival que completa quinze edições neste ano de 2021. Com a curadoria da chef Tereza Paim, fundadora do evento, o Tempero no Forte foi em 2019 o principal responsável por 90% de ocupação no destino.