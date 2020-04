Festival Varilux disponibiliza filmes franceses grátis na internet

Boa parte do que o cinema francês produziu nos últimos anos está disponível de graça na internet até o dia 30 de agosto. É que, em razão da quarentena imposta pela pandemia de coronavírus, o Festival Varilux (http://festivalvariluxemcasa.com.br) decidiu disponibilizar online uma parte dos filmes que exibiu nas últimas edições do evento, dedicado exclusivamente à cinematografia francesa.

São 50 longas dos mais diversos gêneros, incluindo produções destinadas ao público infantil. Para assistir aos filmes, basta realizar um breve cadastro na plataforma Looke. Todas as produções são legendadas e gratuitas.

"Neste momento, em que a indicação é o isolamento social por conta da pandemia e que muitas pessoas devem enfrentar problemas financeiros, queremos ser solidários e propor uma programação de qualidade para entreter e ajudar a passar os dias de quarentena", diz a organização do Festival, formada por Emmanuelle Boudier e Christian Boudier. A versão online, no entanto, não exclui a realização do evento ainda neste ano nos cinemas. A data deve ser anunciada em breve.

Entre os filmes disponíveis, estão produções com astros franceses como Gérard Depardieu (Tour de France), Isabelle Huppert (Branca Como Neve), Catherine Deneuve (O Reencontro; A Última Loucura de Claire Darling), Juliette Binoche (Quem Você Pensa que Sou; Tal Mãe, Tal Filha; Vidas Duplas), Omar Sy (Jornada da Vida; O Doutor da Felicidade), e Marion Cotillard (Rock and Roll - Por Trás da Fama; Um Instante de Amor).

Há longas dos mais diversos gêneros, incluindo desde a divertida comédia romântica Amor à Segunda Vista até dramas densos como Graças a Deus, de François Ozon, que levou o Urso de Prata no Festival de Berlim, segundo prêmio mais importante da mostra. O longa conta a história de um homem que, já casado e pai, decide revelar que foi abusado sexualmente por um padre. A denúncia estimula outras pessoas a fazerem o mesmo e o caso passa a ser investigado.

ATENÇÃO AOS SEGUINTES FILMES

Amor à segunda vista

Direção: Hugo Gélin

Com: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe

2019 - 1h58 - Comédia

Sinopse: Da noite para o dia, Raphaël se vê mergulhado num mundo no qual nunca encontrou sua esposa Olivia. Como ele vai fazer para reconquistar a mulher da sua vida, que se tornou uma perfeita desconhecida?



Asterix e o domínio dos deuses

Direção: Louis Clichy e Alexandre Astier

2014 - Animação - 1h25

Sinopse: O imperador romano Júlio César sempre quis derrotar os irredutíveis gauleses, mas jamais teve sucesso em seus planos de conquista. Até que, um dia, resolve mudar de estratégia. Ao invés de atacá-los, passa a oferecer aos gauleses os prazeres da civilização. Desta forma, Júlio César ordena a construção do Domínio dos Deuses ao redor da vila gaulesa para impressioná-los, e, assim, convencê-los a se unirem ao império romano. Só que a dupla Asterix e Obelix não está nem um pouco disposta a cooperar com os planos de César.

Cyrano mon amour

Direção: Alexis Michalik

Com: Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

2019 - 1h49 - Comédia dramática

Sinopse: Dezembro de 1897, Paris. Edmond Rostand ainda não completou 30 anos, mas já tem dois filhos e muitas angústias. Desesperado por trabalho e há dois anos sem conseguir escrever, ele propõe ao renomado ator Constant Coquelin uma nova peça, uma comédia heroica, em verso. Assim começa a escrever essa peça na qual ninguém acredita, mas por enquanto, ele só tem o título: Cyrano de Bergerac.

Graças a Deus

Direção: François Ozon

Com: Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud

2019 - 2h17 - Drama

Sinopse: Alexandre, pai de família, descobre, por acaso, que o padre que abusou dele enquanto era escoteiro ainda prega junto às crianças. Ele inicia, então, um combate, ao qual se juntam, rapidamente, François e Emmanuel, também vítimas do padre, para “liberar a palavra” sobre o que sofreram e criam um grupo de apoio para aumentar a pressão na justiça por providências.

Inocência roubada

Com: Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps

Direção: Andréa Bescond e Eric Métayer

2018 - 1h43 - Drama

Sinopse: Odette tem 8 anos, ela adora dançar e desenhar. Por que desconfiaria de um amigo dos pais que propõe a ela “brincar de cócegas”? Adulta, Odette dança sua ira, libera sua palavra e abraça a vida.

Meu bebê

Com: Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo

Direção: Lisa Azuelos

2019 - 1h27 - Comédia dramática

Sinopse: Héloïse é mãe de três filhos. Jade, sua “caçulinha”, acabou de fazer 18 anos e vai sair do ninho para continuar seus estudos no Canadá. Héloïse se lembra dos momentos compartilhados, de uma terna e profunda relação mãe-filha e antecipa tanto a partida que vai se esquecer de viver o presente.