Festival Varilux traz diversidade do cinema francês a Salvador

A diversidade do cinema contemporâneo francês ganha uma vitrine a partir de hoje em 80 cidades do país e Salvador está incluída no grupo: até o dia 19, a décima edição do Festival Varilux de Cinema Francês estará no Itaú Glauber Rocha, Cinépolis Bela Vista e nas Salas de Arte do Shopping Paseo, da Ufba e do Museu Geológico. Serão exibidos 16 longas-metragens recentes, além de Cyrano de Bergerac (1990), com Gérard Depardieu.

E tem filme para todos os gostos: desde os dramas intensos que marcam a cinematografia francesa a comédias açucaradas, que também vêm sendo realizadas com muita competência na terra de Godard.

Amor à Segunda Vista mostra que franceses sabem fazer comédia romântica

Questões sociais são abordadas em produções como Graças a Deus, que recebeu o Urso de Prata no Festival de Berlim. O filme aborda o caso real de um garoto que foi abusado por um padre francês. A direção é de François Ozon, de O Amante Duplo (2017). O abuso contra crianças é tema também de Inocência Roubada, baseado na vida da própria diretora Andréa Bescond.

Há opções também para ir ao cinema em família: a animação Asterix e o Segredo da Poção Mágica traz de volta o personagem icônico francês que tem tudo para agradar crianças e adultos.

Asterix e o Segredo da Poção Mágica é opção para ver em família

A história francesa também é retratada em A Revolução em Paris, de Pierre Scholler. O épico com ares de superprodução - custou o equivalente a R$ 75 milhões - revela as origens da Revolução Francesa.

Mistério é a marca de O Professor Substituto, em que um professor comete suicídio na frente dos alunos. O homem que o substitui vai tentar desvendar o mistério que um grupo de estudantes esconde.

Em dez anos, o Varilux caiu no gosto do público: no período, o número de espectadores passou de 22 mil para 180 mil por edição.

Trailer de Inocência Roubada

Programação completa em variluxcinefrances.com